«Интер» предложил Икарди контракт с зарплатой € 6,5 млн в год
Миланский «Интер» предложил нападающему Мауро Икарди новый контракт на улучшенных условиях, сообщает Corriere dello Sport.
Миланский «Интер» предложил нападающему Мауро Икарди новый контракт на улучшенных условиях, сообщает Corriere dello Sport.
По информации источника, итальянский клуб предложил 26-летнему аргентинскому футболисту контракт на 4 года с зарплатой € 6,5 млн за сезон без учёта бонусов. Сам Икарди надеется заключить соглашение с окладом в размере € 7,5 млн, а также с высокими бонусами. Переговоры о новом контракте Икарди с «Интером» продолжаются.
Напомним, ранее Икарди был лишён капитанской повязки и пропустил несколько матчей «Интера». Позже появилась информация о том, что у нападающего травма колена, однако медицинское обследование не выявило повреждения. Нынешнее соглашение Икарди с «Интером» рассчитано до лета 2021 года. Аргентинский игрок зарабатывает € 4,5 млн в год.