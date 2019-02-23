«Интер» предложил Икарди контракт с зарплатой € 6,5 млн в год

По информации источника, итальянский клуб предложил 26-летнему аргентинскому футболисту контракт на 4 года с зарплатой € 6,5 млн за сезон без учёта бонусов. Сам Икарди надеется заключить соглашение с окладом в размере € 7,5 млн, а также с высокими бонусами. Переговоры о новом контракте Икарди с «Интером» продолжаются.

Напомним, ранее Икарди был лишён капитанской повязки и пропустил несколько матчей «Интера». Позже появилась информация о том, что у нападающего травма колена, однако медицинское обследование не выявило повреждения. Нынешнее соглашение Икарди с «Интером» рассчитано до лета 2021 года. Аргентинский игрок зарабатывает € 4,5 млн в год.