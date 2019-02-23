«Манчестер Сити» вслед за «Челси» могут запретить регистрировать новичков

«Манчестер Сити» подозревают в нарушении правил, связанных с подписанием иностранных игроков в возрасте до 18 лет. В отношении «Манчестер Сити» ведётся расследование.

Напомним, схожим санкциям недавно уже подвергались «Барселона» и мадридский «Атлетико». В связи с этим новичкам команды, среди которых были такие игроки, как Арда Туран и Диего Коста, пришлось ждать полгода, чтобы дебютировать за новый клуб.