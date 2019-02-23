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14:08 (мск), источник: Чемпионат.com

«Манчестер Сити» вслед за «Челси» могут запретить регистрировать новичков

ФИФА может наложить трансферный запрет на «Манчестер Сити» на два трансферных окна, сообщает Daily Mail.

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Источник: AP 2019

Ранее аналогичные санкции были приняты в отношении «Челси».

«Манчестер Сити» подозревают в нарушении правил, связанных с подписанием иностранных игроков в возрасте до 18 лет. В отношении «Манчестер Сити» ведётся расследование.

Напомним, схожим санкциям недавно уже подвергались «Барселона» и мадридский «Атлетико». В связи с этим новичкам команды, среди которых были такие игроки, как Арда Туран и Диего Коста, пришлось ждать полгода, чтобы дебютировать за новый клуб.

Ранее лондонский «Челси» на своём официальном сайте объявил о намерении подать апелляцию на решение ФИФА о наложении на клуб трансферного запрета.

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