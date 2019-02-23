«Манчестер Сити» вслед за «Челси» могут запретить регистрировать новичков
ФИФА может наложить трансферный запрет на «Манчестер Сити» на два трансферных окна, сообщает Daily Mail.
ФИФА может наложить трансферный запрет на «Манчестер Сити» на два трансферных окна, сообщает Daily Mail.
Ранее аналогичные санкции были приняты в отношении «Челси».
«Манчестер Сити» подозревают в нарушении правил, связанных с подписанием иностранных игроков в возрасте до 18 лет. В отношении «Манчестер Сити» ведётся расследование.
Напомним, схожим санкциям недавно уже подвергались «Барселона» и мадридский «Атлетико». В связи с этим новичкам команды, среди которых были такие игроки, как Арда Туран и Диего Коста, пришлось ждать полгода, чтобы дебютировать за новый клуб.
Ранее лондонский «Челси» на своём официальном сайте объявил о намерении подать апелляцию на решение ФИФА о наложении на клуб трансферного запрета.