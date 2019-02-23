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14:46 (мск), источник: Vesti.kz

«Ордабасы» проиграл команде третьей лиги Чехии на сборах в Турции

Шымкентский «Ордабасы» в товарищеском матче уступил чешскому клубу «Виктория», сообщает KazFootball.kz.

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Встреча, которая прошла в Турции, завершилась со счетом 3:1 в пользу чешского клуба. У «Ордабасы» автором единственного мяча стал Виталий Ли. Причем до этого счет в матче был 3:0 в пользу «Виктории».

«Ордабасы» — «Виктория» (Отроковице, Чехия) — 1:3

Гол у «Ордабасы»: Виталий Ли 90.

Нереализованный пенальти: Виталий Ли 74.

«Ордабасы»: Бекхан Шайзада (В) — Мардан Толебек (Алияр Мухамед), Улар Жаксыбаев, Дамир Даутов, Талгат Адырбеков, Эльхан Астанов, Самат Шамши, Адильхан Добай, Максим Ваганов, Мухит Жаксылык (Тохтар Жангылышбай) (Мадижан Айтбаев), Виталий Ли.

Стоит отметить, что на сегодня, 23 февраля, у подопечных Кахабера Цхададзе запланирована еще одна контрольная встреча. Соперником матча, который запланирован на 20:00 по времени Астаны, выступит ереванский «Алашкерт».

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