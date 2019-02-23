«Хетафе» дома обыграл «Райо Вальекано» в матче чемпионата Испании

Встреча, прошедшая в субботу в Хетафе, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля, в составе которых голами отметились Хайме Мата (на 28-й минуте) и Хорхе Молина (68). У гостей отличился Рауль де Томас (58).