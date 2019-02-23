«Хетафе» дома обыграл «Райо Вальекано» в матче чемпионата Испании
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. «Хетафе» победил «Райо Вальекано» в домашнем матче 25-го тура чемпионата Испании по футболу.
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. «Хетафе» победил «Райо Вальекано» в домашнем матче 25-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча, прошедшая в субботу в Хетафе, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля, в составе которых голами отметились Хайме Мата (на 28-й минуте) и Хорхе Молина (68). У гостей отличился Рауль де Томас (58).
«Хетафе», имея в активе 39 очков, занимает четвертое место в чемпионате Испании, «Райо Вальекано» (23) располагается на 19-й строчке.
|Пепе Бордалас
|Мичел
|Хайме Мата(Димитри Фулькье)
|28′
|Гомес Рауль де Томас(Санти Комесанья)
|58′
|Видаль Хорхе Молина(Хайме Мата)
|68′
|13
|Давид Сория
|13
|Столе Димитриевски
|2
|Даконам Джене
|2
|Роберто Роман Тригеро Тито
|3
|Виторину Габриэл Антунеш
32′
|7
|Алекс Морено
|6
|Леандро Кабрера
|16
|Хорди Амат
|22
|Дамиан Суарес
82′
|21
|Абдулае Ба
|24
|Димитри Фулькье
|8
|Оскар Трехо
|16
|Матье Фламини
|27
|Санти Комесанья
|20
|Неманья Максимович
|9
|Гомес Рауль де Томас
|8
|Франсиско Портильо
73′
|20
|Эмилиано Веласкес
71′
|17
|Матиас Оливера
|22
|Хосе Посо
|7
|Хайме Мата
90′
|12
|Жаннелли Имбула
60′
|9
|Родригес Анхель
|15
|Мата Марио Суарес
90′
|19
|Видаль Хорхе Молина
84′
|11
|Адриан Эмбарба
55′
|15
|Себастьян Кристофоро
|18
|Ривера Альваро Гарсия
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|11
|Удары (всего)
|7
|2
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|2
|12
|Фолы
|13
|3
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Хавьер Альберола Рохас(Испания)