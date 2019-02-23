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17:37 (мск), источник: Р-Спорт

«Хетафе» дома обыграл «Райо Вальекано» в матче чемпионата Испании

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. «Хетафе» победил «Райо Вальекано» в домашнем матче 25-го тура чемпионата Испании по футболу.

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Встреча, прошедшая в субботу в Хетафе, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля, в составе которых голами отметились Хайме Мата (на 28-й минуте) и Хорхе Молина (68). У гостей отличился Рауль де Томас (58).

«Хетафе», имея в активе 39 очков, занимает четвертое место в чемпионате Испании, «Райо Вальекано» (23) располагается на 19-й строчке.

Хетафе
2:1
Первый тайм: 1:0
Райо Вальекано
Футбол, Испания, Тур 2523.02.2019, 15:00 (МСК UTC+3)Coliseum Alfonso Perez
Главные тренеры
Пепе БордаласМичел
Голы
Хайме Мата(Димитри Фулькье)28′
Гомес Рауль де Томас(Санти Комесанья)58′
Видаль Хорхе Молина(Хайме Мата)68′
Составы команд
13Давид Сория
13Столе Димитриевски
2Даконам Джене
2Роберто Роман Тригеро Тито
3Виторину Габриэл Антунеш
32′
7Алекс Морено
6Леандро Кабрера
16Хорди Амат
22Дамиан Суарес
82′
21Абдулае Ба
24Димитри Фулькье
8Оскар Трехо
16Матье Фламини
27Санти Комесанья
20Неманья Максимович
9Гомес Рауль де Томас
8Франсиско Портильо
73′
20Эмилиано Веласкес
71′
17Матиас Оливера
22Хосе Посо
7Хайме Мата
90′
12Жаннелли Имбула
60′
9Родригес Анхель
15Мата Марио Суарес
90′
19Видаль Хорхе Молина
84′
11Адриан Эмбарба
55′
15Себастьян Кристофоро
18Ривера Альваро Гарсия
Статистика
2Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
11Удары (всего)7
2Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
2Угловые2
12Фолы13
3Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяХавьер Альберола Рохас(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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