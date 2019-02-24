«Тоттенхэм» прервал серию из четырех побед в чемпионате Англии, уступив «Бернли»
ТАСС, 23 февраля. «Бернли» победил лондонский «Тоттенхэм» со счетом 2:1 в домашнем матче 27-го тура чемпионата Англии по футболу.
ТАСС, 23 февраля. «Бернли» победил лондонский «Тоттенхэм» со счетом 2:1 в домашнем матче 27-го тура чемпионата Англии по футболу.
В составе победителей голы на счету Криса Вуда (58-я минута) и Эшли Барнса (83), у проигравших отличился Гарри Кейн (65).
«Тоттенхэм», победивший до этой игры в четырех матчах чемпионата кряду, занимает третье место в таблице.
В активе команды 60 очков в 27 матчах. «Бернли» набрал 30 очков и расположился на 13-й строчке.
В следующем туре «Тоттенхэм» сыграет 27 февраля в гостях с лондонским «Челси», «Бернли» днем ранее встретится на выезде с «Ньюкаслом».
|Шон Дайч
|Маурисио Покеттино
|Крис Вуд(Дуайт Макнейл)
|57′
|Харри Кейн(Дэнни Роуз)
|65′
|Эшли Барнс(Йохан Гвюдмундссон)
|83′
|1
|Том Хитон
|1
|Юго Ллорис
|3
|Чарли Тэйлор
|3
|Дэнни Роуз
|5
|Джеймс Тарковски
|4
|Тоби Алдервейрелд
|6
|Бен Ми
|5
|Ян Фертонген
|26
|Филлип Бардсли
72′
|24
|Серж Орье
|4
|Джек Корк
|17
|Мусса Сиссоко
|18
|Эшли Уэствуд
|23
|Кристиан Эриксен
|10
|Эшли Барнс
|10
|Харри Кейн
|11
|Крис Вуд
|21
|Хуан Фойт
69′76′
|13
|Джефф Хендрик
80′
|11
|Эрик Ламела
86′
|12
|Роберт Брэйди
|8
|Харри Уинкс
62′
|31
|Дуайт Макнейл
80′
|18
|Фернандо Льоренте
65′
|7
|Йохан Гвюдмундссон
|7
|Сон Хын Мин
88′
|27
|Лукас Моура
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|10
|Удары (всего)
|17
|4
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|6
|9
|Фолы
|12
|4
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Майкл Лесли Дин(Англия)