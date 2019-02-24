«Тоттенхэм» прервал серию из четырех побед в чемпионате Англии, уступив «Бернли»

Источник: AP 2019

В составе победителей голы на счету Криса Вуда (58-я минута) и Эшли Барнса (83), у проигравших отличился Гарри Кейн (65).

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«Тоттенхэм», победивший до этой игры в четырех матчах чемпионата кряду, занимает третье место в таблице.