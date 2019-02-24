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02:17 (мск), источник: ТАСС

«Тоттенхэм» прервал серию из четырех побед в чемпионате Англии, уступив «Бернли»

ТАСС, 23 февраля. «Бернли» победил лондонский «Тоттенхэм» со счетом 2:1 в домашнем матче 27-го тура чемпионата Англии по футболу.

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Источник: AP 2019

В составе победителей голы на счету Криса Вуда (58-я минута) и Эшли Барнса (83), у проигравших отличился Гарри Кейн (65).

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«Тоттенхэм», победивший до этой игры в четырех матчах чемпионата кряду, занимает третье место в таблице.

В активе команды 60 очков в 27 матчах. «Бернли» набрал 30 очков и расположился на 13-й строчке.

В следующем туре «Тоттенхэм» сыграет 27 февраля в гостях с лондонским «Челси», «Бернли» днем ранее встретится на выезде с «Ньюкаслом».

Бернли
2:1
Первый тайм: 0:0
Тоттенхэм Хотспур
Футбол, Англия, Тур 2723.02.2019, 15:30 (МСК UTC+3)Turf Moor
Главные тренеры
Шон ДайчМаурисио Покеттино
Голы
Крис Вуд(Дуайт Макнейл)57′
Харри Кейн(Дэнни Роуз)65′
Эшли Барнс(Йохан Гвюдмундссон)83′
Составы команд
1Том Хитон
1Юго Ллорис
3Чарли Тэйлор
3Дэнни Роуз
5Джеймс Тарковски
4Тоби Алдервейрелд
6Бен Ми
5Ян Фертонген
26Филлип Бардсли
72′
24Серж Орье
4Джек Корк
17Мусса Сиссоко
18Эшли Уэствуд
23Кристиан Эриксен
10Эшли Барнс
10Харри Кейн
11Крис Вуд
21Хуан Фойт
69′76′
13Джефф Хендрик
80′
11Эрик Ламела
86′
12Роберт Брэйди
8Харри Уинкс
62′
31Дуайт Макнейл
80′
18Фернандо Льоренте
65′
7Йохан Гвюдмундссон
7Сон Хын Мин
88′
27Лукас Моура
Статистика
1Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
10Удары (всего)17
4Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
7Угловые6
9Фолы12
4Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяМайкл Лесли Дин(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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