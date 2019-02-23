СМИ: «Барселона» готова заплатить за Сауля £ 96 млн

Источник: Reuters

По информации издания, «Барселона» намерена провести сделку в летнее трансферное окно. Преградой в переговорах может стать сумма отступных за испанского футболиста в размере 130 миллионов фунтов стерлингов, но «Барселона» готова предложить 96 миллионов, что сделает Сауля самим дорогим испанским футболистом в истории.

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Отмечается, что «сине-гранатовые» планировали приобрести Сауля в 2017 году, но сделка была приостановлена, так как 24-летний хавбек подписал долгосрочный контракт с «Атлетико» до 2026 года.

На Сауля претендовал также и лондонский «Челси», но из-за запрета ФИФА регистрировать новых игроков в течение двух ближайших трансферных периодов, переход испанского полузащитника невозможен. По данным источника, Сауль также входит в сферу интересов «Манчестер Сити».