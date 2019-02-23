Футболисты «Торино» победили «Аталанту» в матче чемпионата Италии
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. «Торино» одержал победой над «Аталантой» в матче 25-го тура чемпионата Италии по футболу.
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. «Торино» одержал победой над «Аталантой» в матче 25-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча, прошедшая в субботу в Турине, завершилась со счетом 2:0 в пользу «Торино». В составе победителей голы забили Армандо Иццо (42-я минута) и Яго Фальке (46).
|Вальтер Маццарри
|Джанпьеро Гасперини
|Армандо Иццо
|42′
|Сильва Яго Фальке(Суалихо Мейте)
|46′
|39
|Сальваторе Сиригу
|1
|Этрит Бериша
|5
|Армандо Иццо
|5
|Андреа Мазиелло
|24
|Эмилиано Моретти
|19
|Берат Джимсити
|29
|Лоренцо Де Сильвестри
|23
|Джанлука Манчини
|33
|Николя Нкулу
78′
|33
|Ханс Хатебур
|34
|Ола Эйна
|11
|Ремо Фройлер
|7
|Саша Лукич
|72
|Йосип Иличич
|9
|Андреа Белотти
|88
|Марио Пашалич
|8
|Даниэле Базелли
90′
|91
|Дуван Сапата
|72
|Винченцо Миллико
|8
|Робин Гозенс
18′
|23
|Суалихо Мейте
66′
|44
|Деян Кулушевски
71′
|15
|Кристиан Ансальди
|99
|Муса Барроу
|14
|Сильва Яго Фальке
81′
|21
|Тимоти Кастань
7′79′
|21
|Алехандро Беренгер
90+4′
|7
|Аркадиуш Реца
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|17
|Удары (всего)
|10
|7
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|4
|18
|Фолы
|18
|4
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Даниэле Орсато(Италия)