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19:25 (мск), источник: Р-Спорт

Футболисты «Торино» победили «Аталанту» в матче чемпионата Италии

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. «Торино» одержал победой над «Аталантой» в матче 25-го тура чемпионата Италии по футболу.

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Встреча, прошедшая в субботу в Турине, завершилась со счетом 2:0 в пользу «Торино». В составе победителей голы забили Армандо Иццо (42-я минута) и Яго Фальке (46).

Торино
2:0
Первый тайм: 1:0
Аталанта
Футбол, Италия, Тур 2523.02.2019, 17:00 (МСК UTC+3)Olimpico Grande Torino
Главные тренеры
Вальтер МаццарриДжанпьеро Гасперини
Голы
Армандо Иццо42′
Сильва Яго Фальке(Суалихо Мейте)46′
Составы команд
39Сальваторе Сиригу
1Этрит Бериша
5Армандо Иццо
5Андреа Мазиелло
24Эмилиано Моретти
19Берат Джимсити
29Лоренцо Де Сильвестри
23Джанлука Манчини
33Николя Нкулу
78′
33Ханс Хатебур
34Ола Эйна
11Ремо Фройлер
7Саша Лукич
72Йосип Иличич
9Андреа Белотти
88Марио Пашалич
8Даниэле Базелли
90′
91Дуван Сапата
72Винченцо Миллико
8Робин Гозенс
18′
23Суалихо Мейте
66′
44Деян Кулушевски
71′
15Кристиан Ансальди
99Муса Барроу
14Сильва Яго Фальке
81′
21Тимоти Кастань
7′79′
21Алехандро Беренгер
90+4′
7Аркадиуш Реца
Статистика
2Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
17Удары (всего)10
7Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
4Угловые4
18Фолы18
4Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяДаниэле Орсато(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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