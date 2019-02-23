«Бавария» победила «Герту» в бундеслиге

Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в субботу в Мюнхене, завершилась со счетом 1:0 в пользу «Баварии». Единственный гол на 62-й минуте забил Хави Мартинес. «Герта» на 84-й минуте осталась вдесятером после удаления Карима Рекика.

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Этот матч стал сотым для Нико Ковача, возглавляющего «Баварию», в качестве главного тренера в бундеслиге.

«Бавария» набрала 51 очко и сравнялась по данному показателю с лидером чемпионата Германии дортмундской «Боруссией», которая имеет одну игру в запасе.

В параллельных встречах зафиксированы следующие результаты:

«Боруссия» (Менхенгладбах) — «Вольфсбург» — 0:3,

«Майнц» — «Шальке» — 3:0,