«Бавария» победила «Герту» в бундеслиге
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Мюнхенская «Бавария» одержала победу над берлинской «Гертой» в матче 23-го тура чемпионата Германии по футболу.
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Мюнхенская «Бавария» одержала победу над берлинской «Гертой» в матче 23-го тура чемпионата Германии по футболу.
Встреча, прошедшая в субботу в Мюнхене, завершилась со счетом 1:0 в пользу «Баварии». Единственный гол на 62-й минуте забил Хави Мартинес. «Герта» на 84-й минуте осталась вдесятером после удаления Карима Рекика.
Этот матч стал сотым для Нико Ковача, возглавляющего «Баварию», в качестве главного тренера в бундеслиге.
«Бавария» набрала 51 очко и сравнялась по данному показателю с лидером чемпионата Германии дортмундской «Боруссией», которая имеет одну игру в запасе.
В параллельных встречах зафиксированы следующие результаты:
«Боруссия» (Менхенгладбах) — «Вольфсбург» — 0:3,
«Майнц» — «Шальке» — 3:0,
«Фрайбург» — «Аугсбург» — 5:1.