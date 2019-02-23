«Ньюкасл» дома обыграл «Хаддерсфилд» в матче чемпионата Англии

Встреча, прошедшая в субботу в Ньюкасле, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. В составе победителей голами отметились Соломон Рондон (на 47-й минуте) и Айосе Перес (52). На 20-й минуте игрок «Хаддерсфилда» Том Смит получил красную карточку.