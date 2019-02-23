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20:54 (мск), источник: Р-Спорт

«Ньюкасл» дома обыграл «Хаддерсфилд» в матче чемпионата Англии

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. «Ньюкасл» в большинстве одержал победу над «Хаддерсфилдом» в домашнем матче 27-го тура чемпионата Англии по футболу.

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Источник: AP 2019

Встреча, прошедшая в субботу в Ньюкасле, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. В составе победителей голами отметились Соломон Рондон (на 47-й минуте) и Айосе Перес (52). На 20-й минуте игрок «Хаддерсфилда» Том Смит получил красную карточку.

В другом матче «Борнмут» дома сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» — 1:1.

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