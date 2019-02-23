«Барселона» победила «Севилью» в чемпионате Испании, Месси сделал хет-трик

Встреча, прошедшая в субботу в Севилье, завершилась со счетом 4:2 в пользу «Барселоны». В составе победителей хет-трик сделал Лионель Месси (26-я, 67-я и 85-я минуты). Еще один мяч забил Луис Суарес (90+3). У «Севильи» отличились Хесус Навас (22) и Габриэль Меркадо (42).