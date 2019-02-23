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20:15 (мск), источник: Р-Спорт

«Барселона» победила «Севилью» в чемпионате Испании, Месси сделал хет-трик

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. «Барселона» одержала победу над «Севильей» в матче 25-го тура чемпионата Испании по футболу.

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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в субботу в Севилье, завершилась со счетом 4:2 в пользу «Барселоны». В составе победителей хет-трик сделал Лионель Месси (26-я, 67-я и 85-я минуты). Еще один мяч забил Луис Суарес (90+3). У «Севильи» отличились Хесус Навас (22) и Габриэль Меркадо (42).

«Барселона» с 57 очками лидирует в чемпионате Испании, «Севилья» с 37 баллами идет на пятом месте.

Вконтакте
Севилья
2:4
Первый тайм: 2:1
Барселона
Футбол, Испания, Тур 2523.02.2019, 18:15 (МСК UTC+3)Ramon Sanchez Pizjuan
Главные тренеры
Пабло МачинЭрнесто Вальверде
Голы
Гонсалес Хесус Навас(Виссам Бен Йеддер)22′
Лионель Месси(Иван Ракитич)26′
Габриэль Меркадо(Пабло Сарабия)42′
Лионель Месси(Усман Дембеле)67′
Лионель Месси85′
Луис Суарес(Лионель Месси)90+3′
Составы команд
1Томаш Вацлик
1Марк-Андре тер Штеген
3Серхи Гомес
18Жорди Альба
4Симон Кьер
80′
3Жерар Пике
38′
16Гонсалес Хесус Навас
23Самюэль Юмтити
10Эвер Банега
4Иван Ракитич
17Пабло Сарабия
83′
5Серхио Бускетс
9Виссам Бен Йеддер
9Луис Суарес
21Квинси Промес
10Лионель Месси
25Габриэль Меркадо
51′
2Нелсон Семеду
45′
22Франко Васкес
70′
20Сержи Роберто
14Максимилиан Вебер
57′58′
22Артуро Видаль
45′
5Ибраим Амаду
11Усман Дембеле
20Марко Рог
49′62′
7Филиппе Коутинью
79′
7Роке Меса
90′
21Карлес Аленья
Статистика
6Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
13Удары (всего)17
4Удары в створ8
0Штанги, перекладины0
3Угловые8
15Фолы11
4Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяАнтонио Матеу Лаос(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
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  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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