«Барселона» победила «Севилью» в чемпионате Испании, Месси сделал хет-трик
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. «Барселона» одержала победу над «Севильей» в матче 25-го тура чемпионата Испании по футболу.
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. «Барселона» одержала победу над «Севильей» в матче 25-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча, прошедшая в субботу в Севилье, завершилась со счетом 4:2 в пользу «Барселоны». В составе победителей
«Барселона» с 57 очками лидирует в чемпионате Испании, «Севилья» с 37 баллами идет на пятом месте.
|Пабло Мачин
|Эрнесто Вальверде
|Гонсалес Хесус Навас(Виссам Бен Йеддер)
|22′
|Лионель Месси(Иван Ракитич)
|26′
|Габриэль Меркадо(Пабло Сарабия)
|42′
|Лионель Месси(Усман Дембеле)
|67′
|Лионель Месси
|85′
|Луис Суарес(Лионель Месси)
|90+3′
|1
|Томаш Вацлик
|1
|Марк-Андре тер Штеген
|3
|Серхи Гомес
|18
|Жорди Альба
|4
|Симон Кьер
80′
|3
|Жерар Пике
38′
|16
|Гонсалес Хесус Навас
|23
|Самюэль Юмтити
|10
|Эвер Банега
|4
|Иван Ракитич
|17
|Пабло Сарабия
83′
|5
|Серхио Бускетс
|9
|Виссам Бен Йеддер
|9
|Луис Суарес
|21
|Квинси Промес
|10
|Лионель Месси
|25
|Габриэль Меркадо
51′
|2
|Нелсон Семеду
45′
|22
|Франко Васкес
70′
|20
|Сержи Роберто
|14
|Максимилиан Вебер
57′58′
|22
|Артуро Видаль
45′
|5
|Ибраим Амаду
|11
|Усман Дембеле
|20
|Марко Рог
49′62′
|7
|Филиппе Коутинью
79′
|7
|Роке Меса
90′
|21
|Карлес Аленья
|6
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|13
|Удары (всего)
|17
|4
|Удары в створ
|8
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|8
|15
|Фолы
|11
|4
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Антонио Матеу Лаос(Испания)