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23 февраля, источник: Чемпионат.com

Месси — бог. Забил «Севилье» три, первый — просто космос

А ещё отдал потрясающий пас на Суареса!

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Источник: AP 2019

Месяц назад «Севилья» и «Барселона» выдали феерическое противостояние в четвертьфинале Кубка Испании. Команда Пабло Мачина выиграла дома со счётом 2:0, причём автором одной из голевых передач стал лучший бомбардир РПЛ прошлого сезона Квинси Промес. Однако на «Камп Ноу» каталонцы просто разорвали соперника, одержав крупную победу — 6:1. «Барселона» продолжила свой путь в Кубке Испании, где уже через четыре дня сыграет ответный матч с «Реалом» в полуфинале.

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Промес, похоже, прочно завоевал место в основе «Севильи». Правда, в среду экс-спартаковец остался в запасе во встрече с «Лацио» в Лиге Европы, но, скорее всего, Мачин планировал поберечь его к «Барселоне». Тем не менее тогда тренеру пришлось выпускать Квинси на замену уже на 6-й минуте из-за травмы Серхио Эскудеро.

Сегодня Промес опять превратился в головную боль для защитников «Барселоны». Да и не только для защитников. Первая голевая атака красно-белых на 22-й минуте началась с того, что голландец здорово отработал в защите. Квинси обманул Лионеля Месси, перехватив его проникающую передачу в штрафную, и сразу же отправил мяч вперёд. Быстрый контрвыпад «Севильи» завершился точным ударом Хесуса Наваса. Чуть ранее с передачи Промеса должен был поражать ворота Виссам Бен-Йеддер. Всего же голландец сделал три ключевые передачи за матч.

Месси не был бы самим собой, если бы не исправился за ошибку. Всего через четыре минуты. Лео опять нажал на кнопку «гениальное решение» и забил потрясающий мяч. Аргентинский форвард «Барселоны» пробил с лёта в касание после кросса с левого фланга.

Ничего яркого, кроме гола Месси, в первом тайме в игре лидера Примеры не было. Перед перерывом «Севилья» забила второй мяч — без участия Квинси. Начался эпизод с неудачного выноса в исполнении Марка-Андре тер Штегена (мяч перехватил Эвер Банега), а завершился пасом Пабло Сарабии на Габриэля Меркадо, которого почему-то никто не держал. Эрнесто Вальверде до такой степени был раздражён игрой «Барселоны», что сделал в перерыве двойную замену.

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Гол в ворота «Севильи» в середине второго тайма тоже родился в результате того, что вратарь вынес мяч на соперника. Томаш Вацлик подарил мяч «Барселоне», а Месси оформил дубль ударом с правой ноги. Перед этим судья Матео Лаос не назначил пенальти в ворота хозяев за фол Симона Кьера на Луисе Суареса. Система VAR должна была помочь Лаосу определить, что нанесён удар по ноге, но, видимо, видеоассистент вышел на минутку покурить.

Месси, в конце концов, сделал разницу. Благодаря Лео «Барса» побеждает даже тогда, как любая другая команда проиграла бы. Заведённый Промесом аргентинец оформил хет-трик на 85-й минуте, среагировав на рикошет и перебросив мяч через Вацлика. Теперь у лучшего бомбардира чемпионата Испании уже 25 голов. В компенсированное время Месси отдал ещё и шикарную голевую передачу на Суарсеса. Божественное выступление аргентинца в Севилье!

Вконтакте

Анатолий Романов

Севилья
2:4
Первый тайм: 2:1
Барселона
Футбол, Испания, Тур 2523.02.2019, 18:15 (МСК UTC+3)Ramon Sanchez Pizjuan
Главные тренеры
Пабло МачинЭрнесто Вальверде
Голы
Гонсалес Хесус Навас(Виссам Бен Йеддер)22′
Лионель Месси(Иван Ракитич)26′
Габриэль Меркадо(Пабло Сарабия)42′
Лионель Месси(Усман Дембеле)67′
Лионель Месси85′
Луис Суарес(Лионель Месси)90+3′
Составы команд
1Томаш Вацлик
1Марк-Андре тер Штеген
3Серхи Гомес
18Жорди Альба
4Симон Кьер
80′
3Жерар Пике
38′
16Гонсалес Хесус Навас
23Самюэль Юмтити
10Эвер Банега
4Иван Ракитич
17Пабло Сарабия
83′
5Серхио Бускетс
9Виссам Бен Йеддер
9Луис Суарес
21Квинси Промес
10Лионель Месси
25Габриэль Меркадо
51′
2Нелсон Семеду
45′
22Франко Васкес
70′
20Сержи Роберто
14Максимилиан Вебер
57′58′
22Артуро Видаль
45′
5Ибраим Амаду
11Усман Дембеле
20Марко Рог
49′62′
7Филиппе Коутинью
79′
7Роке Меса
90′
21Карлес Аленья
Статистика
6Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
13Удары (всего)17
4Удары в створ8
0Штанги, перекладины0
3Угловые8
15Фолы11
4Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяАнтонио Матеу Лаос(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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