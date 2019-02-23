Месси — бог. Забил «Севилье» три, первый — просто космос

Источник: AP 2019

Месяц назад «Севилья» и «Барселона» выдали феерическое противостояние в четвертьфинале Кубка Испании. Команда Пабло Мачина выиграла дома со счётом 2:0, причём автором одной из голевых передач стал лучший бомбардир РПЛ прошлого сезона Квинси Промес. Однако на «Камп Ноу» каталонцы просто разорвали соперника, одержав крупную победу — 6:1. «Барселона» продолжила свой путь в Кубке Испании, где уже через четыре дня сыграет ответный матч с «Реалом» в полуфинале.

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Промес, похоже, прочно завоевал место в основе «Севильи». Правда, в среду экс-спартаковец остался в запасе во встрече с «Лацио» в Лиге Европы, но, скорее всего, Мачин планировал поберечь его к «Барселоне». Тем не менее тогда тренеру пришлось выпускать Квинси на замену уже на 6-й минуте из-за травмы Серхио Эскудеро.

Сегодня Промес опять превратился в головную боль для защитников «Барселоны». Да и не только для защитников. Первая голевая атака красно-белых на 22-й минуте началась с того, что голландец здорово отработал в защите. Квинси обманул Лионеля Месси, перехватив его проникающую передачу в штрафную, и сразу же отправил мяч вперёд. Быстрый контрвыпад «Севильи» завершился точным ударом Хесуса Наваса. Чуть ранее с передачи Промеса должен был поражать ворота Виссам Бен-Йеддер. Всего же голландец сделал три ключевые передачи за матч.

Месси не был бы самим собой, если бы не исправился за ошибку. Всего через четыре минуты. Лео опять нажал на кнопку «гениальное решение» и забил потрясающий мяч. Аргентинский форвард «Барселоны» пробил с лёта в касание после кросса с левого фланга.

Ничего яркого, кроме гола Месси, в первом тайме в игре лидера Примеры не было. Перед перерывом «Севилья» забила второй мяч — без участия Квинси. Начался эпизод с неудачного выноса в исполнении Марка-Андре тер Штегена (мяч перехватил Эвер Банега), а завершился пасом Пабло Сарабии на Габриэля Меркадо, которого почему-то никто не держал. Эрнесто Вальверде до такой степени был раздражён игрой «Барселоны», что сделал в перерыве двойную замену.

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Гол в ворота «Севильи» в середине второго тайма тоже родился в результате того, что вратарь вынес мяч на соперника. Томаш Вацлик подарил мяч «Барселоне», а Месси оформил дубль ударом с правой ноги. Перед этим судья Матео Лаос не назначил пенальти в ворота хозяев за фол Симона Кьера на Луисе Суареса. Система VAR должна была помочь Лаосу определить, что нанесён удар по ноге, но, видимо, видеоассистент вышел на минутку покурить.

Месси, в конце концов, сделал разницу. Благодаря Лео «Барса» побеждает даже тогда, как любая другая команда проиграла бы. Заведённый Промесом аргентинец оформил хет-трик на 85-й минуте, среагировав на рикошет и перебросив мяч через Вацлика. Теперь у лучшего бомбардира чемпионата Испании уже 25 голов. В компенсированное время Месси отдал ещё и шикарную голевую передачу на Суарсеса. Божественное выступление аргентинца в Севилье!

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