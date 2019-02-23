Месси — бог. Забил «Севилье» три, первый — просто космос
А ещё отдал потрясающий пас на Суареса!
А ещё отдал потрясающий пас на Суареса!
Месяц назад «Севилья» и «Барселона» выдали феерическое противостояние в четвертьфинале Кубка Испании. Команда Пабло Мачина выиграла дома со счётом 2:0, причём автором одной из голевых передач стал лучший бомбардир РПЛ прошлого сезона Квинси Промес. Однако на «Камп Ноу» каталонцы просто разорвали соперника, одержав крупную победу — 6:1. «Барселона» продолжила свой путь в Кубке Испании, где уже через четыре дня сыграет ответный матч с «Реалом» в полуфинале.
Промес, похоже, прочно завоевал место в основе «Севильи». Правда, в среду
Сегодня Промес опять превратился в головную боль для защитников «Барселоны». Да и не только для защитников. Первая голевая атака
Ничего яркого, кроме гола Месси, в первом тайме в игре лидера Примеры не было. Перед перерывом «Севилья» забила второй мяч — без участия Квинси. Начался эпизод с неудачного выноса в исполнении
Гол в ворота «Севильи» в середине второго тайма тоже родился в результате того, что вратарь вынес мяч на соперника. Томаш Вацлик подарил мяч «Барселоне», а Месси оформил дубль ударом с правой ноги. Перед этим судья Матео Лаос не назначил пенальти в ворота хозяев за фол Симона Кьера на Луисе Суареса. Система VAR должна была помочь Лаосу определить, что нанесён удар по ноге, но, видимо, видеоассистент вышел на минутку покурить.
Месси, в конце концов, сделал разницу. Благодаря Лео «Барса» побеждает даже тогда, как любая другая команда проиграла бы. Заведённый Промесом аргентинец оформил
Анатолий Романов
|Пабло Мачин
|Эрнесто Вальверде
|Гонсалес Хесус Навас(Виссам Бен Йеддер)
|22′
|Лионель Месси(Иван Ракитич)
|26′
|Габриэль Меркадо(Пабло Сарабия)
|42′
|Лионель Месси(Усман Дембеле)
|67′
|Лионель Месси
|85′
|Луис Суарес(Лионель Месси)
|90+3′
|1
|Томаш Вацлик
|1
|Марк-Андре тер Штеген
|3
|Серхи Гомес
|18
|Жорди Альба
|4
|Симон Кьер
80′
|3
|Жерар Пике
38′
|16
|Гонсалес Хесус Навас
|23
|Самюэль Юмтити
|10
|Эвер Банега
|4
|Иван Ракитич
|17
|Пабло Сарабия
83′
|5
|Серхио Бускетс
|9
|Виссам Бен Йеддер
|9
|Луис Суарес
|21
|Квинси Промес
|10
|Лионель Месси
|25
|Габриэль Меркадо
51′
|2
|Нелсон Семеду
45′
|22
|Франко Васкес
70′
|20
|Сержи Роберто
|14
|Максимилиан Вебер
57′58′
|22
|Артуро Видаль
45′
|5
|Ибраим Амаду
|11
|Усман Дембеле
|20
|Марко Рог
49′62′
|7
|Филиппе Коутинью
79′
|7
|Роке Меса
90′
|21
|Карлес Аленья
|6
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|13
|Удары (всего)
|17
|4
|Удары в створ
|8
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|8
|15
|Фолы
|11
|4
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Антонио Матеу Лаос(Испания)