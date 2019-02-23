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21:28 (мск), источник: Р-Спорт

СМИ: Шансы на переход Азара в «Реал» снизились после запрета на трансферы

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Вероятность перехода полузащитника лондонского «Челси» Эдена Азара в мадридский «Реал» в летнее трансферное окно уменьшилась в связи с тем, что Международная федерация футбола (ФИФА) запретила английской команде регистрировать новых игроков, сообщает Marca.

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Источник: Reuters

Как отмечает издание, ранее «Челси» планировал продать бельгийского хавбека в летнее трансферное окно, однако после решения ФИФА ситуация изменилась, поскольку «синие» не смогут усилить состав в межсезонье. Кроме того, «Реал» готов отложить заключение сделки на более поздний срок, потому что позицию Азара на поле способны закрыть Винисиус, Марко Асенсио и Родриго, который перейдет в «Королевский клуб» из бразильского «Сантоса» летом текущего года.

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В декабре сообщалось, что «Реал» договорился с Азаром о переходе летом 2019 года. Контракт 28-летнего футболиста с «Челси» рассчитан до конца сезона-2019/20.

В пятницу ФИФА объявила, что «Челси» запрещено регистрировать новых игроков в течение двух ближайших трансферных окон. Санкция на английский клуб наложена за нарушение правил трансферов молодых футболистов.

Азар перешел в «Челси» в 2012 году из французского «Лилля». В составе «Челси» Азар стал двукратным чемпионом Англии, по разу выиграл Кубок Англии, Лигу Европы и Кубок английской лиги.

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