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21:33 (мск), источник: Р-Спорт

Дубль Мбаппе помог ПСЖ разгромить «Ним» в матче чемпионата Франции

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. «Пари Сен-Жермен» одержал крупную победу над «Нимом» в матче 26-го тура чемпионата Франции по футболу.

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Источник: Reuters

Встреча, состоявшаяся на поле парижского клуба в субботу, завершилась со счетом 3:0. Голы забили Кристофер Нкунку (40-я минута) и Килиан Мбаппе (69 и 89).

«ПСЖ», в активе которого 68 очков после 25 проведенных матчей, лидирует в Лиге 1, на 17 баллов опережая «Лилль» (26 игр). «Ним» (36 очков в 26 матчах) занимает 11-е место.

ПСЖ
3:0
Первый тайм: 1:0
Ним
Футбол, Франция, Тур 2623.02.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Parc des Princes
Главные тренеры
Томас ТухельБернар Блакар
Голы
Кристофер Нкунку40′
Кильян Мбаппе69′
Кильян Мбаппе89′
Составы команд
16Альфонс Ареола
30Поль Бернардони
2Тиагу Силва
5Лоик Ландре
5Маркиньюс
23Антони Бриансон
14Хуан Бернат
72′
29Софьян Алакуш
20Левен Кюрзава
6Жордан Ферри
8Леандро Паредес
16′
10Денис Буанга
7Кильян Мбаппе
45+2′
11Тежи Саванье
24Кристофер Нкунку
12Фету Мауасса
13Дани Алвес
73′
14Антонин Бобишон
65′
31Колен Дагба
22Сада Тиуб
6Марко Верратти
81′
18Тео Валлс
89′
34Стенли Нсоки
19Умут Бозок
17Эрик-Максим Шупо-Мотинг
80′
20Рено Рипар
76′
27Мусса Диаби
25Батист Гийом
Статистика
3Желтые карточки0
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
21Удары (всего)8
7Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
9Угловые7
15Фолы10
5Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяАмори Делерю(Франция)
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  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
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