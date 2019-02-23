Дубль Мбаппе помог ПСЖ разгромить «Ним» в матче чемпионата Франции

Встреча, состоявшаяся на поле парижского клуба в субботу, завершилась со счетом 3:0. Голы забили Кристофер Нкунку (40-я минута) и Килиан Мбаппе (69 и 89).

«ПСЖ», в активе которого 68 очков после 25 проведенных матчей, лидирует в Лиге 1, на 17 баллов опережая «Лилль» (26 игр). «Ним» (36 очков в 26 матчах) занимает 11-е место.