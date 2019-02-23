Дубль Мбаппе помог ПСЖ разгромить «Ним» в матче чемпионата Франции
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. «Пари Сен-Жермен» одержал крупную победу над «Нимом» в матче 26-го тура чемпионата Франции по футболу.
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. «Пари Сен-Жермен» одержал крупную победу над «Нимом» в матче 26-го тура чемпионата Франции по футболу.
Встреча, состоявшаяся на поле парижского клуба в субботу, завершилась со счетом 3:0. Голы забили Кристофер Нкунку (40-я минута) и Килиан Мбаппе (69 и 89).
«ПСЖ», в активе которого 68 очков после 25 проведенных матчей, лидирует в Лиге 1, на 17 баллов опережая «Лилль» (26 игр). «Ним» (36 очков в 26 матчах) занимает 11-е место.
|Томас Тухель
|Бернар Блакар
|Кристофер Нкунку
|40′
|Кильян Мбаппе
|69′
|Кильян Мбаппе
|89′
|16
|Альфонс Ареола
|30
|Поль Бернардони
|2
|Тиагу Силва
|5
|Лоик Ландре
|5
|Маркиньюс
|23
|Антони Бриансон
|14
|Хуан Бернат
72′
|29
|Софьян Алакуш
|20
|Левен Кюрзава
|6
|Жордан Ферри
|8
|Леандро Паредес
16′
|10
|Денис Буанга
|7
|Кильян Мбаппе
45+2′
|11
|Тежи Саванье
|24
|Кристофер Нкунку
|12
|Фету Мауасса
|13
|Дани Алвес
73′
|14
|Антонин Бобишон
65′
|31
|Колен Дагба
|22
|Сада Тиуб
|6
|Марко Верратти
81′
|18
|Тео Валлс
89′
|34
|Стенли Нсоки
|19
|Умут Бозок
|17
|Эрик-Максим Шупо-Мотинг
80′
|20
|Рено Рипар
76′
|27
|Мусса Диаби
|25
|Батист Гийом
|3
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|21
|Удары (всего)
|8
|7
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|9
|Угловые
|7
|15
|Фолы
|10
|5
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Амори Делерю(Франция)