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23 февраля, источник: Газета.Ру

Спортивный директор «Ромы» перейдет на работу в «Арсенал»

Спортивный директор «Ромы» Рамон Родригес Вердехо может перейти на работу в лондонский «Арсенал», сообщает Marca.

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Источник: AP 2019

По информации издания, после завершения нынешнего сезона специалист покинет римский клуб.

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В Англии Вердехо будет вести работу по усилению состава «Арсенала».

Спортивный директор «Ромы» хорошо знаком с главным тренером лондонской команды Унаи Эмири по работе в «Севилье».

После 26 туров чемпионата Англии «Арсенал» занимает пятое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги. В активе команды 50 очков.

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