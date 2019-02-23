Спортивный директор «Ромы» перейдет на работу в «Арсенал»

Источник: AP 2019

По информации издания, после завершения нынешнего сезона специалист покинет римский клуб.

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В Англии Вердехо будет вести работу по усилению состава «Арсенала».

Спортивный директор «Ромы» хорошо знаком с главным тренером лондонской команды Унаи Эмири по работе в «Севилье».