Спортивный директор «Ромы» перейдет на работу в «Арсенал»
Спортивный директор «Ромы» Рамон Родригес Вердехо может перейти на работу в лондонский «Арсенал», сообщает Marca.
Спортивный директор «Ромы» Рамон Родригес Вердехо может перейти на работу в лондонский «Арсенал», сообщает Marca.
По информации издания, после завершения нынешнего сезона специалист покинет римский клуб.
В Англии Вердехо будет вести работу по усилению состава «Арсенала».
Спортивный директор «Ромы» хорошо знаком с главным тренером лондонской команды Унаи Эмири по работе в «Севилье».
После 26 туров чемпионата Англии «Арсенал» занимает пятое место в турнирной таблице Английской