«Алавес» и «Сельта» сыграли вничью в 25-м туре чемпионата Испании
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Футболисты «Алавеса» на своем поле сыграли вничью с «Сельтой» в матче 25-го тура чемпионата Испании.
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Футболисты «Алавеса» на своем поле сыграли вничью с «Сельтой» в матче 25-го тура чемпионата Испании.
Субботняя игра на поле «Алавеса» завершилась нулевой ничьей.
Следующий матч «Алавес» проведет 2 марта на выезде против «Вильярреала». «Сельта» днем позже сыграет в гостях с «Эйбаром».
|Абелардо
|Мигел Кардозу
|1
|Фернандо Флорес Пачеко
|13
|Вейга Рубен Бланко
|3
|Рубен Дуарте
59′
|2
|Уго Мальо
70′
|5
|Виктор Сиснерос Лагуардия
|3
|Давид Костас
|6
|Гильермо Марипан
|4
|Нестор Араухо
|15
|Ксимо Наварро
45+1′
|12
|Уэсли Худт
|8
|Исла Томас Пина
|17
|Давид Хункa
|19
|Мануэль Гарсия
|14
|Станислав Лоботка
|23
|Хони
|9
|Макси Гомес
|20
|Дарко Брашанац
75′
|5
|Окай Йокушлу
54′64′
|22
|Мубарак Вакасо
|8
|Фран Бельтран
|11
|Такаси Инуи
75′
|18
|Матиас Йенсен
67′
|9
|Диего Ролан
|19
|Софьян Буфаль
|12
|Хонатан Кальери
80′
|23
|Брайс Мендес
90′
|18
|Борха Бастон
|21
|Руис Хосабед Санчес
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|17
|Удары (всего)
|8
|4
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|4
|15
|Фолы
|9
|3
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Карлос дель Серро Гранде(Испания)