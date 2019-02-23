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22:46 (мск), источник: Р-Спорт

«Алавес» и «Сельта» сыграли вничью в 25-м туре чемпионата Испании

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Футболисты «Алавеса» на своем поле сыграли вничью с «Сельтой» в матче 25-го тура чемпионата Испании.

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Источник: AP 2019

Субботняя игра на поле «Алавеса» завершилась нулевой ничьей.

Следующий матч «Алавес» проведет 2 марта на выезде против «Вильярреала». «Сельта» днем позже сыграет в гостях с «Эйбаром».

Алавес
0:0
Первый тайм: 0:0
Сельта
Футбол, Испания, Тур 2523.02.2019, 20:30 (МСК UTC+3)Mendizorroza
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АбелардоМигел Кардозу
Составы команд
1Фернандо Флорес Пачеко
13Вейга Рубен Бланко
3Рубен Дуарте
59′
2Уго Мальо
70′
5Виктор Сиснерос Лагуардия
3Давид Костас
6Гильермо Марипан
4Нестор Араухо
15Ксимо Наварро
45+1′
12Уэсли Худт
8Исла Томас Пина
17Давид Хункa
19Мануэль Гарсия
14Станислав Лоботка
23Хони
9Макси Гомес
20Дарко Брашанац
75′
5Окай Йокушлу
54′64′
22Мубарак Вакасо
8Фран Бельтран
11Такаси Инуи
75′
18Матиас Йенсен
67′
9Диего Ролан
19Софьян Буфаль
12Хонатан Кальери
80′
23Брайс Мендес
90′
18Борха Бастон
21Руис Хосабед Санчес
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
17Удары (всего)8
4Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
3Угловые4
15Фолы9
3Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяКарлос дель Серро Гранде(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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