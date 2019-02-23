Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Атлетик1
Эйбар0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Фрозиноне1
Рома0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Амьен1
Ницца0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Генгам0
Анже0
Футбол. Зарубежный
20:30
Лестер1
Кристал Пэлас4
Футбол. Зарубежный
20:30
Фортуна Д2
Нюрнберг1
Футбол. Зарубежный
20:30
Алавес0
Сельта0
Футбол. Зарубежный
19:00
ПСЖ3
Ним0
Футбол. Зарубежный
18:15
Севилья2
Барселона4
Футбол. Зарубежный
18:00
Борнмут1
Вулверхэмптон Уондерерс1
Футбол. Зарубежный
18:00
Ньюкасл Юнайтед2
Хаддерсфилд0
Футбол. Зарубежный
17:30
Бавария1
Герта0
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия М0
Вольфсбург3
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург5
Аугсбург1
Футбол. Зарубежный
17:30
Майнц3
Шальке-040
Футбол. Зарубежный
17:00
Торино2
Аталанта0
Футбол. Зарубежный
15:30
Бернли2
Тоттенхэм Хотспур1
Футбол. Зарубежный
15:00
Хетафе2
Райо Вальекано1
Все события
Фоторепортажи
8Медведева одержала победу на Кубке России
10Лучшие кадры первых матчей плей-офф ЛЧ
22:48 (мск), источник: Р-Спорт

«Фортуна» в большинстве победила «Нюрнберг» в матче чемпионата Германии

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. «Фортуна» из Дюссельдорфа обыграла «Нюрнберг» в домашнем матче 23-го тура чемпионата Германии по футболу.

Наверх

Встреча, состоявшаяся в субботу, завершилась со счетом 2:1. В составе победителей гол на 83-й минуте забил Каан Айхан, мяч в свои ворота на 62-й отправил игрок гостей Эвертон. У «Нюрнберга» отличился Эдуард Лёвен (41). На четвертой минуте «Нюрнберг» остался в меньшинстве после удаления полузащитника Матеуса Перейры.

Безвыигрышная серия «Нюрнберга» в бундеслиге достигла 17 матчей, команда с 13 очками находится на последней строчке в турнирной таблице. «Фортуна» (28) занимает 12-е место.

Фортуна Д
2:1
Первый тайм: 0:1
Нюрнберг
Футбол, Германия, Тур 2323.02.2019, 20:30 (МСК UTC+3)Merkur Spiel-Arena(ESPRIT)
Главные тренеры
Фридхельм ФункельБорис Шоммерс
Голы
Жозе Алмейда Эвертон62′
Эдуард Левен41′
Каан Айхан83′
Составы команд
16Ярослав Дробны
26Кристиан Матения
72′
5Каан Айхан
13′
4Жозе Алмейда Эвертон
90+2′
23Нико Гиссельманн
22Энрико Валентини
35Марцин Каминьски
23Тим Лайбольд
89′
6Альфредо Моралес
45′
28Лукас Мюль
22Кевин Штегер
78′
17Эдуард Левен
25Маттиас Циммерманн
31Ондржей Петрак
20Доди Лукебакио
27Матеус Перейра
4′
9Бенито Раман
79′
14Юя Кубо
46′
33Такаси Усами
24Виргил Мисидьян
11Кенан Караман
62′
18Ханно Беренс
25′79′
10Марвин Дукш
20Лукас Егер
27Давид Ковнацки
62′
11Адам Зреляк
69′
28Роувен Хеннингс
9Микаэль Исхак
Статистика
3Желтые карточки4
0Красные карточки1
0Голевые моменты0
18Удары (всего)6
7Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
7Угловые3
14Фолы10
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяСаша Штегеманн(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Фортуна Д
НовостиМатчиСоставСтатистика
Нюрнберг
НовостиМатчиСоставСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Чемпион мира тайно женился на ослепительной модели из Казахстана
Супруга Кокорина рассказала, кто спровоцировал конфликт в кафе
Одно из самых бестолковых трансферных окон в РПЛ
«Спартак» проиграл. Такой клуб проблем «Краснодару» не создаст
Медведевой на ОИ-2018 приснился вещий сон о поражении
Панарин: Болен как собака? Торторелла приукрасил мою болезнь
Победную серию российского бойца UFC прервали судейским решением
Боец из России доставлен в больницу после поединка в UFC
«Врежу от души»: Харитонов хочет показать Тактарову боль
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь