«Фортуна» в большинстве победила «Нюрнберг» в матче чемпионата Германии

Встреча, состоявшаяся в субботу, завершилась со счетом 2:1. В составе победителей гол на 83-й минуте забил Каан Айхан, мяч в свои ворота на 62-й отправил игрок гостей Эвертон. У «Нюрнберга» отличился Эдуард Лёвен (41). На четвертой минуте «Нюрнберг» остался в меньшинстве после удаления полузащитника Матеуса Перейры.