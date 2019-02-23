«Фортуна» в большинстве победила «Нюрнберг» в матче чемпионата Германии
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. «Фортуна» из Дюссельдорфа обыграла «Нюрнберг» в домашнем матче 23-го тура чемпионата Германии по футболу.
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. «Фортуна» из Дюссельдорфа обыграла «Нюрнберг» в домашнем матче 23-го тура чемпионата Германии по футболу.
Встреча, состоявшаяся в субботу, завершилась со счетом 2:1. В составе победителей гол на 83-й минуте забил Каан Айхан, мяч в свои ворота на 62-й отправил игрок гостей Эвертон. У «Нюрнберга» отличился Эдуард Лёвен (41). На четвертой минуте «Нюрнберг» остался в меньшинстве после удаления полузащитника Матеуса Перейры.
Безвыигрышная серия «Нюрнберга» в бундеслиге достигла 17 матчей, команда с 13 очками находится на последней строчке в турнирной таблице. «Фортуна» (28) занимает 12-е место.
|Фридхельм Функель
|Борис Шоммерс
|Жозе Алмейда Эвертон
|62′
|Эдуард Левен
|41′
|Каан Айхан
|83′
|16
|Ярослав Дробны
|26
|Кристиан Матения
72′
|5
|Каан Айхан
13′
|4
|Жозе Алмейда Эвертон
90+2′
|23
|Нико Гиссельманн
|22
|Энрико Валентини
|35
|Марцин Каминьски
|23
|Тим Лайбольд
89′
|6
|Альфредо Моралес
45′
|28
|Лукас Мюль
|22
|Кевин Штегер
78′
|17
|Эдуард Левен
|25
|Маттиас Циммерманн
|31
|Ондржей Петрак
|20
|Доди Лукебакио
|27
|Матеус Перейра
4′
|9
|Бенито Раман
79′
|14
|Юя Кубо
46′
|33
|Такаси Усами
|24
|Виргил Мисидьян
|11
|Кенан Караман
62′
|18
|Ханно Беренс
25′79′
|10
|Марвин Дукш
|20
|Лукас Егер
|27
|Давид Ковнацки
62′
|11
|Адам Зреляк
69′
|28
|Роувен Хеннингс
|9
|Микаэль Исхак
|3
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|1
|0
|Голевые моменты
|0
|18
|Удары (всего)
|6
|7
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|3
|14
|Фолы
|10
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Саша Штегеманн(Германия)