«Кристал Пэлас» на выезде разгромил «Лестер» в 27-м туре чемпионата Англии

Субботняя игра на поле «Лестера» завершилась победой гостей со счетом 4:1. Дубль в составе «Кристал Пэлас» сделал Уилфрид Заха (70-я и 93-я минуты), еще по мячу забили Миши Батшуайи (40) и Лука Миливоевич (81, с пенальти). У «Лестера» отличился Джонни Эванс (64).