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22:50 (мск), источник: Р-Спорт

«Кристал Пэлас» на выезде разгромил «Лестер» в 27-м туре чемпионата Англии

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Футболисты «Кристал Пэлас» на выезде разгромили «Лестер» в 27-м туре чемпионата Англии.

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Источник: AP 2019

Субботняя игра на поле «Лестера» завершилась победой гостей со счетом 4:1. Дубль в составе «Кристал Пэлас» сделал Уилфрид Заха (70-я и 93-я минуты), еще по мячу забили Миши Батшуайи (40) и Лука Миливоевич (81, с пенальти). У «Лестера» отличился Джонни Эванс (64).

Возглавляющий «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон стал самым возрастным тренером в истории английской футбольной премьер-лиги, побив рекорд сэра Бобби Робсона. Ходжсон вывел «Кристал Пэлас» на игру с «Лестером» в 71 год и 198 дней.

Лестер
1:4
Первый тайм: 0:1
Кристал Пэлас
Футбол, Англия, Тур 2723.02.2019, 20:30 (МСК UTC+3)King Power Stadium
Главные тренеры
Клод ПюэльРой Ходжсон
Голы
Джонатан Эванс64′
Миши Батшуайи40′
Вильфрид Заа70′
Лука Миливоевич81′
Вильфрид Заа90+3′
Составы команд
1Каспер Шмайхель
81′
31Висенте Гуаита
6Джонатан Эванс
2Джоэл Уорд
14Рикарду Перейра
3Патрик ван Анхолт
15Гарри Магуайр
5Джеймс Томкинс
28Кристиан Фукс
15Джеффри Шлупп
10Джеймс Мэддисон
4Лука Миливоевич
25Уилфред Ндиди
36′
18Джеймс Макартур
51′
9Джейми Варди
11Вильфрид Заа
19Харви Барнс
85′
12Мамаду Сако
78′
20Синдзи Окадзаки
6Скотт Данн
21Юри Тилеманс
74′
10Эндрос Таунсенд
80′
8Келечи Ихеаначо
8Шейку Куяте
31Рашид Геззаль
46′
23Миши Батшуайи
87′
7Демарэй Грэй
14Джордан Айю
Статистика
2Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
27Удары (всего)7
5Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
8Угловые3
7Фолы14
0Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяЭнтони Тэйлор(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
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