«Кристал Пэлас» на выезде разгромил «Лестер» в 27-м туре чемпионата Англии
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Футболисты «Кристал Пэлас» на выезде разгромили «Лестер» в 27-м туре чемпионата Англии.
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Футболисты «Кристал Пэлас» на выезде разгромили «Лестер» в 27-м туре чемпионата Англии.
Субботняя игра на поле «Лестера» завершилась победой гостей со счетом 4:1. Дубль в составе «Кристал Пэлас» сделал Уилфрид Заха (70-я и 93-я минуты), еще по мячу забили Миши Батшуайи (40) и Лука Миливоевич (81, с пенальти). У «Лестера» отличился Джонни Эванс (64).
Возглавляющий «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон стал самым возрастным тренером в истории английской футбольной
|Клод Пюэль
|Рой Ходжсон
|Джонатан Эванс
|64′
|Миши Батшуайи
|40′
|Вильфрид Заа
|70′
|Лука Миливоевич
|81′
|Вильфрид Заа
|90+3′
|1
|Каспер Шмайхель
81′
|31
|Висенте Гуаита
|6
|Джонатан Эванс
|2
|Джоэл Уорд
|14
|Рикарду Перейра
|3
|Патрик ван Анхолт
|15
|Гарри Магуайр
|5
|Джеймс Томкинс
|28
|Кристиан Фукс
|15
|Джеффри Шлупп
|10
|Джеймс Мэддисон
|4
|Лука Миливоевич
|25
|Уилфред Ндиди
36′
|18
|Джеймс Макартур
51′
|9
|Джейми Варди
|11
|Вильфрид Заа
|19
|Харви Барнс
85′
|12
|Мамаду Сако
78′
|20
|Синдзи Окадзаки
|6
|Скотт Данн
|21
|Юри Тилеманс
74′
|10
|Эндрос Таунсенд
80′
|8
|Келечи Ихеаначо
|8
|Шейку Куяте
|31
|Рашид Геззаль
46′
|23
|Миши Батшуайи
87′
|7
|Демарэй Грэй
|14
|Джордан Айю
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|27
|Удары (всего)
|7
|5
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|3
|7
|Фолы
|14
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Энтони Тэйлор(Англия)