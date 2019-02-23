Как будет выглядеть «Челси», если в основе будут находящиеся в аренде игроки. Теперь такое возможно
Предстоит пережить бан на два трансферных окна.
Предстоит пережить бан на два трансферных окна.
По тем же причинам, по которым раньше банили «Реал», «Барселону» и «Атлетико» — нарушения при трансферах молодых игроков. В правилах ФИФА есть ряд четких требований, которые клуб должен выполнить, иначе рискует нарваться на санкции.
За последние три года ФИФА разобрала 90 переходов молодых игроков в структуру «Челси» и выявила 29 незаконных, что в итоге привело к штрафу, трансферному бану на два окна и трабованию расторгнуть контракт с этими футболистами. По факту «Челси» может подать апелляцию и отложить наказание, выторговав себе летнее трансферное окно, в течение которого может подготовиться к трансферной засухе и закупиться впрок.
Но если этого не случится, у команды будут серьезные проблемы. Клуб не успел выкупить Ковачича и Игуаина, вряд ли это получится сделать во время бана. Возможен скорый уход Азара в «Реал», и за счет внутренних ресурсов его заменить не получится.
Тем не менее, у «Челси» есть очень мягкая подушка из раскиданных по арендам футболистов, которых в любой момент можно вернуть и усилить состав.
Сейчас у «Челси» раскидано по арендам 22 футболиста, которые были заиграны за первую команду. Большинство из них вряд ли принесет пользу и максимум создаст глубину состава. Потому на Эдуардо, Томаша Калаша, Мэтта Миазгу, Майкла Хектора, Кеннета Омеруо, Тодда Кейна и Лукаса Пиазлна в клубе вряд ли рассчитывают. Всем им уже больше 25, вряд ли от них ждут серьезного прогресса, потому ожидают только предложения, которое устроит синих.
Но «Челси» может серьезно усилить состав сразу несколькими футболистами, если их со второго раза удастся вписать состав. Так, в арендах сейчас находятся Альваро Мората («Атлетико»), Миши Батшуайи («Кристал Пэлас»), Курт Зума («Эвертон»), Тьемуэ Бакайоко («Милан»). Плюс летом к команде присоединится Кристиан Пулишич. В качестве альтернативу в атаку есть молодой Тэмми Абрахам.
Есть и менее очевидные варианты, но они могут принести пользу. Например, при должном подходе конкуренцию на флангах могут создать Абдул Баба, Ола Айна, Виктор Мозес, Кенеди, Нэйтан и Чарли Мусонда. Каждый из них молод и перспективен. Для центра поля есть даже наш старый знакомый Марио Пашалич. Но вряд ли в него еще сильно верят в Лондоне.
В общем, если даже «Челси» схлопочет длительный бан здесь и сейчас, нерешаемой проблемой для команды это не станет. Тренеру придется включить все свои таланты, чтобы перевернуть систему «Челси» и вылезать не за счет звезд, а благодаря раскрытию молодых талантов. Правда, не факт, что этим тренером будет Маурицио Сарри.