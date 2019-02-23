Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Атлетик1
Эйбар0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Фрозиноне2
Рома2
Футбол. Зарубежный
23.02
Амьен1
Ницца0
Футбол. Зарубежный
23.02
Генгам1
Анже0
Футбол. Зарубежный
23.02
Лестер1
Кристал Пэлас4
Футбол. Зарубежный
23.02
Фортуна Д2
Нюрнберг1
Футбол. Зарубежный
23.02
Алавес0
Сельта0
Футбол. Зарубежный
23.02
ПСЖ3
Ним0
Футбол. Зарубежный
23.02
Севилья2
Барселона4
Футбол. Зарубежный
23.02
Борнмут1
Вулверхэмптон Уондерерс1
Футбол. Зарубежный
23.02
Ньюкасл Юнайтед2
Хаддерсфилд0
Футбол. Зарубежный
23.02
Бавария1
Герта0
Футбол. Зарубежный
23.02
Боруссия М0
Вольфсбург3
Футбол. Зарубежный
23.02
Фрайбург5
Аугсбург1
Футбол. Зарубежный
23.02
Майнц3
Шальке-040
Футбол. Зарубежный
23.02
Торино2
Аталанта0
Футбол. Зарубежный
23.02
Бернли2
Тоттенхэм Хотспур1
Футбол. Зарубежный
23.02
Хетафе2
Райо Вальекано1
Все события
Фоторепортажи
15Виктория Лопырева: лицо российского футбола
18«Енисей» выиграл День русского хоккея на Красной площади
23 февраля, источник: Sport24

Как будет выглядеть «Челси», если в основе будут находящиеся в аренде игроки. Теперь такое возможно

Предстоит пережить бан на два трансферных окна.

Наверх
Источник: Reuters

За что забанили «Челси»

По тем же причинам, по которым раньше банили «Реал», «Барселону» и «Атлетико» — нарушения при трансферах молодых игроков. В правилах ФИФА есть ряд четких требований, которые клуб должен выполнить, иначе рискует нарваться на санкции.

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

За последние три года ФИФА разобрала 90 переходов молодых игроков в структуру «Челси» и выявила 29 незаконных, что в итоге привело к штрафу, трансферному бану на два окна и трабованию расторгнуть контракт с этими футболистами. По факту «Челси» может подать апелляцию и отложить наказание, выторговав себе летнее трансферное окно, в течение которого может подготовиться к трансферной засухе и закупиться впрок.

Но если этого не случится, у команды будут серьезные проблемы. Клуб не успел выкупить Ковачича и Игуаина, вряд ли это получится сделать во время бана. Возможен скорый уход Азара в «Реал», и за счет внутренних ресурсов его заменить не получится.

Тем не менее, у «Челси» есть очень мягкая подушка из раскиданных по арендам футболистов, которых в любой момент можно вернуть и усилить состав.

Во время загрузки произошла ошибка.

Что будет, если вернуть игроков из аренд

Сейчас у «Челси» раскидано по арендам 22 футболиста, которые были заиграны за первую команду. Большинство из них вряд ли принесет пользу и максимум создаст глубину состава. Потому на Эдуардо, Томаша Калаша, Мэтта Миазгу, Майкла Хектора, Кеннета Омеруо, Тодда Кейна и Лукаса Пиазлна в клубе вряд ли рассчитывают. Всем им уже больше 25, вряд ли от них ждут серьезного прогресса, потому ожидают только предложения, которое устроит синих.

Но «Челси» может серьезно усилить состав сразу несколькими футболистами, если их со второго раза удастся вписать состав. Так, в арендах сейчас находятся Альваро Мората («Атлетико»), Миши Батшуайи («Кристал Пэлас»), Курт Зума («Эвертон»), Тьемуэ Бакайоко («Милан»). Плюс летом к команде присоединится Кристиан Пулишич. В качестве альтернативу в атаку есть молодой Тэмми Абрахам.

Во время загрузки произошла ошибка.

Есть и менее очевидные варианты, но они могут принести пользу. Например, при должном подходе конкуренцию на флангах могут создать Абдул Баба, Ола Айна, Виктор Мозес, Кенеди, Нэйтан и Чарли Мусонда. Каждый из них молод и перспективен. Для центра поля есть даже наш старый знакомый Марио Пашалич. Но вряд ли в него еще сильно верят в Лондоне.

Во время загрузки произошла ошибка.

В общем, если даже «Челси» схлопочет длительный бан здесь и сейчас, нерешаемой проблемой для команды это не станет. Тренеру придется включить все свои таланты, чтобы перевернуть систему «Челси» и вылезать не за счет звезд, а благодаря раскрытию молодых талантов. Правда, не факт, что этим тренером будет Маурицио Сарри.

Челси
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Самая горячая журналистка КХЛ назвала свой оргазм причиной победы «Салавата Юлаева» над «Ак Барсом»
Украинский футболист поиздевался над бывшей девушкой и ее новым возлюбленным
Месси — бог. Забил «Севилье» три, первый — просто космос
«Спартак» проиграл. Такой клуб проблем «Краснодару» не создаст
Не взяли на Олимпиаду, выиграю КМ. Никитина сотворила историю
Одно из самых бестолковых трансферных окон в РПЛ
Шайба Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения в матче НХЛ
Боец из России доставлен в больницу после поединка в UFC
«Врежу от души»: Харитонов хочет показать Тактарову боль
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь