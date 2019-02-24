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00:52 (мск), источник: Р-Спорт

«Генгам» в добавленное время вырвал победу в матче с «Анже»

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Футболисты «Генгама» в компенсированное время вырвали победу в домашнем матче 26-го тура чемпионата Франции против «Анже».

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Субботняя игра завершилась победой «Генгама» со счетом 1:0. Единственный мяч на 91-й минуте забил Люка До.

В параллельном матче «Амьен» также со счетом 1:0 обыграл на своем поле «Ниццу».

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