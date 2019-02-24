«Рома» в компенсированное время обыграла «Фрозиноне» в матче серии А

Источник: AP 2019

Субботняя игра на поле «Фрозиноне» завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

В составе «Ромы» дубль сделал Эдин Джеко (30-я и 95-я минуты), еще один гол на счету Лоренцо Пеллегрини (31). У «Фрозиноне» отличились Камилло Чано (5) и Андреа Пинамонти (80).

После 25 туров «Рома» с 44 очками занимает пятую строчку в турнирной таблице. «Фрозиноне» (16 баллов) идет на 19-м месте.