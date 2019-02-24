«Рома» в компенсированное время обыграла «Фрозиноне» в матче серии А
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Футболисты «Ромы» на выезде нанесли поражение «Фрозиноне» в матче 25-го тура чемпионата Италии.
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Футболисты «Ромы» на выезде нанесли поражение «Фрозиноне» в матче 25-го тура чемпионата Италии.
Субботняя игра на поле «Фрозиноне» завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.
В составе «Ромы» дубль сделал Эдин Джеко (30-я и 95-я минуты), еще один гол на счету Лоренцо Пеллегрини (31). У «Фрозиноне» отличились Камилло Чано (5) и Андреа Пинамонти (80).
После 25 туров «Рома» с 44 очками занимает пятую строчку в турнирной таблице. «Фрозиноне» (16 баллов) идет на 19-м месте.
|Марко Барони
|Эусебио Ди Франческо
|Камилло Чано
|5′
|Эдин Джеко
|30′
|Андреа Пинамонти(Камилло Чано)
|80′
|Лоренцо Пеллегрини
|31′
|Эдин Джеко(Стефан Эль-Шаарави)
|90+5′
|57
|Марко Спортьелло
|1
|Робин Ольсен
|6
|Эдоардо Гольданига
68′
|11
|Александр Коларов
|17
|Франческо Дзампано
|15
|Иван Маркано
|25
|Марко Капуано
|18
|Давиде Сантон
|27
|Бартош Саламон
|7
|Лоренцо Пеллегрини
|24
|Франческо Кассата
78′
|16
|Даниэле Де Росси
|92
|Федерико Вивиани
|9
|Эдин Джеко
42′
|28
|Камилло Чано
|92
|Стефан Эль-Шаарави
39′
|33
|Андреа Бегетто
60′
|44
|Константинос Манолас
77′
|3
|Кристиан Молинаро
|20
|Федерико Фасио
|66
|Раман Чибса
76′
|42
|Стивен Н`Зонзи
65′
|20
|Марчелло Тротта
|4
|Бриан Кристанте
|9
|Даниэль Чофани
67′
|8
|Диего Перотти
65′
|89
|Андреа Пинамонти
|22
|Николо Дзаньоло
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|11
|Удары (всего)
|14
|5
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|8
|18
|Фолы
|11
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Джанлука Манганьелло(Италия)