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00:54 (мск), источник: Р-Спорт

«Рома» в компенсированное время обыграла «Фрозиноне» в матче серии А

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Футболисты «Ромы» на выезде нанесли поражение «Фрозиноне» в матче 25-го тура чемпионата Италии.

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Источник: AP 2019

Субботняя игра на поле «Фрозиноне» завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

В составе «Ромы» дубль сделал Эдин Джеко (30-я и 95-я минуты), еще один гол на счету Лоренцо Пеллегрини (31). У «Фрозиноне» отличились Камилло Чано (5) и Андреа Пинамонти (80).

После 25 туров «Рома» с 44 очками занимает пятую строчку в турнирной таблице. «Фрозиноне» (16 баллов) идет на 19-м месте.

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Фрозиноне
2:3
Первый тайм: 1:2
Рома
Футбол, Италия, Тур 2523.02.2019, 22:30 (МСК UTC+3)Stadio Benito Stirpe
Главные тренеры
Марко БарониЭусебио Ди Франческо
Голы
Камилло Чано5′
Эдин Джеко30′
Андреа Пинамонти(Камилло Чано)80′
Лоренцо Пеллегрини31′
Эдин Джеко(Стефан Эль-Шаарави)90+5′
Составы команд
57Марко Спортьелло
1Робин Ольсен
6Эдоардо Гольданига
68′
11Александр Коларов
17Франческо Дзампано
15Иван Маркано
25Марко Капуано
18Давиде Сантон
27Бартош Саламон
7Лоренцо Пеллегрини
24Франческо Кассата
78′
16Даниэле Де Росси
92Федерико Вивиани
9Эдин Джеко
42′
28Камилло Чано
92Стефан Эль-Шаарави
39′
33Андреа Бегетто
60′
44Константинос Манолас
77′
3Кристиан Молинаро
20Федерико Фасио
66Раман Чибса
76′
42Стивен Н`Зонзи
65′
20Марчелло Тротта
4Бриан Кристанте
9Даниэль Чофани
67′
8Диего Перотти
65′
89Андреа Пинамонти
22Николо Дзаньоло
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
11Удары (всего)14
5Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
4Угловые8
18Фолы11
1Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяДжанлука Манганьелло(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
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  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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