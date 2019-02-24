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01:01 (мск), источник: Р-Спорт

Гол Гарсии принес футболистам «Атлетика» победу над «Эйбаром»

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Футболисты «Атлетика» на своем поле нанесли поражение «Эйбару» в матче 25-го тура чемпионата Испании.

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Источник: AFP 2019

Встреча, прошедшая в субботу в Бильбао, завершился победой «Атлетика» со счетом 1:0.

Единственный гол на первой минуте забил Рауль Гарсия.

Атлетик
1:0
Первый тайм: 1:0
Эйбар
Футбол, Испания, Тур 2523.02.2019, 22:45 (МСК UTC+3)San Mames Barria
Главные тренеры
Гаиска ГаританоХосе Луис Мендилибар
Голы
Эскудеро Рауль Гарсия(Юри Берчиче)1′
Составы команд
13Яго Эррерин
13Унамуно Асьер Риесго
4Иньиго Мартинес
83′
11Рубен Пенья
5Йерай Альварес
13′
12Паулу Андре Оливейра
58′
12Юри Берчиче
20Марк Кукурелья
18Оскар Де Маркос
23Анайц Арбилья
87′
21Андер Капа
24Хоан Хордан
16Дани Гарсия
14Фабиан Орельяна
9Иньяки Уильямс
19Диас де Оливейра Шарлес
77′
7Беньят Эчеварриа
55′63′
15Вальдес Диас Хосе Анхель
81′
6Микель Сан-Хосе
21Санчес Хиль Педро Леон
22Эскудеро Рауль Гарсия
72′
8Папакули Диоп
45+1′60′
2Кенан Кодро
5Гонсало Эскаланте
10Гоньи Икер Муниаин
90′
17Энрике Гарсия Кике
60′
19Перес Ибаи Гомес
9Аметльер Серхио Энрич
Статистика
3Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
9Удары (всего)7
4Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
10Угловые2
10Фолы17
5Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяМарио Мелеро Лопес(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
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