Гол Гарсии принес футболистам «Атлетика» победу над «Эйбаром»
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Футболисты «Атлетика» на своем поле нанесли поражение «Эйбару» в матче 25-го тура чемпионата Испании.
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Футболисты «Атлетика» на своем поле нанесли поражение «Эйбару» в матче 25-го тура чемпионата Испании.
Встреча, прошедшая в субботу в Бильбао, завершился победой «Атлетика» со счетом 1:0.
Единственный гол на первой минуте забил Рауль Гарсия.
|Гаиска Гаритано
|Хосе Луис Мендилибар
|Эскудеро Рауль Гарсия(Юри Берчиче)
|1′
|13
|Яго Эррерин
|13
|Унамуно Асьер Риесго
|4
|Иньиго Мартинес
83′
|11
|Рубен Пенья
|5
|Йерай Альварес
13′
|12
|Паулу Андре Оливейра
58′
|12
|Юри Берчиче
|20
|Марк Кукурелья
|18
|Оскар Де Маркос
|23
|Анайц Арбилья
87′
|21
|Андер Капа
|24
|Хоан Хордан
|16
|Дани Гарсия
|14
|Фабиан Орельяна
|9
|Иньяки Уильямс
|19
|Диас де Оливейра Шарлес
77′
|7
|Беньят Эчеварриа
55′63′
|15
|Вальдес Диас Хосе Анхель
81′
|6
|Микель Сан-Хосе
|21
|Санчес Хиль Педро Леон
|22
|Эскудеро Рауль Гарсия
72′
|8
|Папакули Диоп
45+1′60′
|2
|Кенан Кодро
|5
|Гонсало Эскаланте
|10
|Гоньи Икер Муниаин
90′
|17
|Энрике Гарсия Кике
60′
|19
|Перес Ибаи Гомес
|9
|Аметльер Серхио Энрич
|3
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|9
|Удары (всего)
|7
|4
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|10
|Угловые
|2
|10
|Фолы
|17
|5
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Марио Мелеро Лопес(Испания)