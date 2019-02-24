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13:11 (мск), источник: Sports.Ru

Поле «Олд Траффорд» перед «МЮ» — «Ливерпуль» защитили чесноком. Пахнет жутко, зато помогает

«Представьте запах у себя дома и умножьте его на 100».

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Источник: Reuters

Оле-Гуннар Сульшер сегодня впервые выведет «Манчестер Юнайтед» на матч против «Ливерпуля». По такому случаю он даже сказал, что будет не против, если речь в раздевалке произнесет сам сэр Алекс Фергюсон: «Ведь все мы знаем, как важно для него было превзойти «Ливерпуль». Наши игроки понимают, насколько это значимо для всех в «Ман Юнайтед».

Есть еще одна деталь подготовки, о которой знают далеко не все. В пятницу Sky Sports снял, как газон «Олд Траффорд» обрабатывали чесночным спреем — по словам корреспондента, на стадионе стоял очень сильный и неприятный запах. Он выветрился в тот же день и до матча ни в коем случае не сохранился бы, но многих факт удивил: о появлении чеснока на стадионе большинство даже не догадывалось.

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«Юнайтед» использует чеснок уже пять лет. В первую очередь это профилактика, защита газона от паразитов. Ни клуб, ни Sky Sports не уточняли детали, однако мы изучили проблему и обнаружили, что таким методом поле защищают несколько клубов АПЛ.

• В сентябре 2016 года некоторые болельщики и журналисты обратили внимание, что после матча Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Боруссия Менхенгладбах» около «Этихада» повеяло странным чесночным ароматом. Клуб немедля раскрыл причину: главный агроном Ли Джексон еще с 2014-го постоянно использует особый спрей, чтобы быстро обработать газон после нагрузки (уже через два дня на этом же поле прошла игра АПЛ с «Борнмутом» — времени оставалось слишком мало).

Источник: AFP 2019

• Многие клубы АПЛ закупают чесночный спрей оптом: 1 литр концентрата разводится в 24 литрах воды, потом смесь разбрызгивается по газону.

• Агроном «Эвертона» Боб Леннон утверждал, что благодаря чесноку можно оперативно уничтожать паразитов, которые распространяются в грунте, а как следствие — освежать и озеленять газон.

• Гораздо больше деталей в 2017-м раскрыл «Кристал Пэлас». Во время предсезонной подготовки клуб рассказал об агрономе, который обрабатывает поле в маске — чтобы не дышать чесноком целый день. «Стандартный аромат бургеров или свежескошенной травы на нашем стадионе заменил мощнейший запах чеснока», — иронично сообщал официальный сайт клуба.

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«Многие клубы по всей Великобритании сталкиваются с нематодами — это микроскопические червеобразные паразиты, которые могут нарушить работу корневой системы. Как следствие — газон ослабевает, сильнее подвержен болезням и износу. Поэтому мы должны уничтожать нематодов. Один из лучших способов — чеснок, — рассказывал главный агроном «Кристал Пэлас Брюс Эллиотт. — Наша смесь не токсична для газона и корневой системы, зато токсична для нематодов. Мы проводим такую процедуру в трехнедельном цикле. Мы не можем воздействовать на нематодов, пока они не поднимаются в зону корневой системы, у них свой жизненный цикл. Они откладывают яйца, поэтому мы действуем в период, когда они активны.

Единственный минус — едкий запах. Представьте запах чеснока у себя дома и умножьте его на 100. Я справляюсь с помощью маски, но запах все равно до меня добирается. Поэтому как только я могу уйти в сторону — ухожу".

Англия 2018/2019Тур 27, 24.02.2019, 17:05

Манчестер Юнайтед-:Ливерпуль-

Так что «МЮ» не делает ничего едкого для «Ливерпуля». Чеснок — это просто знак качества.

• Не забывайте, что у чеснока мощные антибактериальные свойства — его полезно не только распылять по «Олд Траффорд», но и есть.

• Если захотите сделать похожий спрей на даче, вот короткий рецепт от «Лайфхакера»: с вечера измельчить 2 головки чеснока, добавить немного воды — и дать настояться до утра. Потом перелить смесь в литровую банку, добавить полстакана растительного масла, чайную ложку жидкого мыла и залить водой. Перед применением концентрат надо разводить — 1 стакан на 1 литр воды.

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