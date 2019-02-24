«Манчестер Сити» обвинили в махинациях при покупке 14-летнего футболиста

Источник: AFP 2019

Клуб якобы незаконно перевел Емеке Обаси, представлявшего интересы Санчо, 200 тысяч фунтов. Однако, по правилам Футбольной ассоциации Англии (FA) агенты могут работать только со спортсменами старше 16 лет. Об этом в своем расследовании написало немецкое издание Der Spiegel. В самом «Манчестер Сити» негативно отреагировали на материал, назвав его «очевидной попыткой навредить репутации клуба».

Санчо присоединился к «горожанам» в 2015 году. «Сити» заплатил его бывшему клубу «Уотфорду» 66 тысяч фунтов за переход. Спустя два года вингер переехал в Германию, где начал выступать за дортмундскую «Боруссию». Успешные выступления футболиста позволили трансферной стоимости Санчо вырасти с рекордным показателем. В декабре 2018-го аналитики CIES Football Observatory зафиксировали рост оценочной стоимости игрока на 800 процентов.