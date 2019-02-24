Рэшфорд становится мегазвездой. Год назад он уже оформлял дубль в ворота «Ливерпуля»
Лучший игрок января в АПЛ и главная надежда «Манчестер Юнайтед».
Лучший игрок января в АПЛ и главная надежда «Манчестер Юнайтед».
Почти ровно год назад, 10 марта, Маркус Рэшфорд уже становился героем матча с «Ливерпулем» на «Олд Траффорд». О чемпионской гонке речь не шла, но
Это был очередной всплеск в карьере молодого нападающего, которая
В своей книге «Гении и аутсайдеры» журналист и социолог Малкольм Гладуэлл анализирует, как самые успешные люди мира добились результатов. Он приходит к выводу, что мы часто переоцениваем талант и волю таких людей, не принимая во внимание помощь окружения и череду случайных обстоятельств. Рэшфорд, безусловно, талантлив — других в академиях
Перед началом сезона-2015/16 манчестерские боссы отклонили предложение клуба «Кру Александра» об аренде Рэшфорда. В заявку на матч с «Митьюлландом» ему помогла попасть эпидемия травм в команде — целых 14 игроков отправились в лазарет. По ходу матча травму получил Антони Марсьяль, именно его заменил 18-летний футболист. В перерыве игры возглавлявший тогда «МЮ» Луи ван Гал подозвал к себе Рэшфорда и велел ему перестать бестолково носиться по полю и чаще задерживаться в штрафной площади.
Голландский специалист неоднократно вспоминал потом этот эпизод. То, как Рэшфорд отреагировал на критику требовательного тренера, очень понравилось ван Галу. Правильное ее восприятие, по мнению
С момента увольнения португальского специалиста Рэшфорд забил шесть мячей. До этого за весь 2018 год он забил восемь, причем половину из них в составе сборной Англии. Эксперты и болельщики наперебой твердили, что Моуринью неверно использует молодого форварда, но Рэшфорд не позволял эмоциям взять верх над желанием учиться у одного из самых эффективных тренеров мира. Даже когда тот болезненно реагировал на упущенные моменты, а на послематчевой
И все же отставка Жозе состоялась очень вовремя. Уже в октябре говорили о том, что для дальнейшего развития Рэшфорда стоит отпустить за игровой практикой в другой клуб. Сейчас же он не просто набрал потрясающую форму и был признан лучшим игроком
Говоря о ренессансе манчестерской команды, мы чаще вспоминаем Поля Погба, однако тот пришел в клуб уже сложившейся звездой, он никогда не будет на «Олд Траффорд» «своим парнем» в полном смысле этого понятия. Но сейчас важнее всего то, как эти двое сочетаются на поле. Рэшфорд в полной мере использует пасовый потенциал француза и набирается уверенности от матча к матчу. Он уже не боится принимать нестандартные решения, использовать финты и оправдывать некогда сказанную фразу о том, что желает играть как Неймар. Раньше это было анекдотом, но если оценить статистику Рэшфорда по голам, голевым пасам, передачам, обводкам за последний месяц, то смеяться расхочется.
Я никогда не хотел быть просто центрфорвардом. Я хочу уметь адаптироваться, играть на разных позициях, в разных системах.
Это то, что дает ему новый тренер «Юнайтед». Сульшер отказывался верить, что неудачная реализация нападающего
Он ушел далеко вперед по сравнению со мной по части физических кондиций, техники, силы и удара
из-запределов штрафной. А ведь ему только 21 год. Он еще учится.
То, что столь молодой парень не сломался и не захандрил при неудобном тренере, тем более впечатляет, если посмотреть бомбардирскую статистику Рэшфорда за вычетом эпохи Моуринью: 12 мячей в 31 матче. Из игроков не старше 21 года в
Он выглядит потрясающе. Вспомните, как его бросали с позицию на позицию за последние два года. Он играл слева, справа, впереди и много времени проводил на скамейке. Взять встречу против «Кардиффа» в прошлом сезоне. Тогда он не выглядел как человек, который еще получит шанс быть центрфорвардом. Сейчас он агрессивен, молниеносен и эффективен.
Умение дождаться нужной ситуации и идеально рассчитать момент для включения по левому флангу помогло Рэшфорду год назад провести свой лучший матч под руководством Моуринью против «Ливерпуля». Пускай сейчас он стал номинальным центрфорвардом, но Сульшер наверняка постарается хотя бы эпизодически повторить трюк, который сработал тогда.
При взгляде на сегодняшнего Рэшфорда не покидает ощущение: он может еще больше.
Станислав Рынкевич