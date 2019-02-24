Рэшфорд становится мегазвездой. Год назад он уже оформлял дубль в ворота «Ливерпуля»

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Почти ровно год назад, 10 марта, Маркус Рэшфорд уже становился героем матча с «Ливерпулем» на «Олд Траффорд». О чемпионской гонке речь не шла, но северо-западное противостояние всегда было значимым и вне контекста. Затерроризировав своего друга Трента Александера-Арнольда, Рэшфорд оформил дубль и принес «Юнайтед» победу со счетом 2:1.

Это был очередной всплеск в карьере молодого нападающего, которая де-факто началась в феврале 2016-го, когда его из дубля включили в заявку на матч Лиги Европы против «Митьюлланда». 18-летний Маркус велел маме не приходить на стадион, мол, он все равно не выйдет на поле. Форвард не только вышел на поле, но и забил, став самым молодым голеадором «Юнайтед» в Европе и побив рекорд Джорджа Беста. Через три дня он вышел на игру с «Арсеналом» и сделал дубль.

В своей книге «Гении и аутсайдеры» журналист и социолог Малкольм Гладуэлл анализирует, как самые успешные люди мира добились результатов. Он приходит к выводу, что мы часто переоцениваем талант и волю таких людей, не принимая во внимание помощь окружения и череду случайных обстоятельств. Рэшфорд, безусловно, талантлив — других в академиях топ-клубов не держат. Но выбиться из череды других дублеров ему помог ряд случайностей.

Перед началом сезона-2015/16 манчестерские боссы отклонили предложение клуба «Кру Александра» об аренде Рэшфорда. В заявку на матч с «Митьюлландом» ему помогла попасть эпидемия травм в команде — целых 14 игроков отправились в лазарет. По ходу матча травму получил Антони Марсьяль, именно его заменил 18-летний футболист. В перерыве игры возглавлявший тогда «МЮ» Луи ван Гал подозвал к себе Рэшфорда и велел ему перестать бестолково носиться по полю и чаще задерживаться в штрафной площади.

Голландский специалист неоднократно вспоминал потом этот эпизод. То, как Рэшфорд отреагировал на критику требовательного тренера, очень понравилось ван Галу. Правильное ее восприятие, по мнению экс-наставника «Юнайтед», помогло нападающему прогрессировать и в дальнейшем. И, конечно, помогло пережить трудные времена при Моуринью.

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С момента увольнения португальского специалиста Рэшфорд забил шесть мячей. До этого за весь 2018 год он забил восемь, причем половину из них в составе сборной Англии. Эксперты и болельщики наперебой твердили, что Моуринью неверно использует молодого форварда, но Рэшфорд не позволял эмоциям взять верх над желанием учиться у одного из самых эффективных тренеров мира. Даже когда тот болезненно реагировал на упущенные моменты, а на послематчевой пресс-конференции адресовал нападению нелицеприятные характеристики.

И все же отставка Жозе состоялась очень вовремя. Уже в октябре говорили о том, что для дальнейшего развития Рэшфорда стоит отпустить за игровой практикой в другой клуб. Сейчас же он не просто набрал потрясающую форму и был признан лучшим игроком премьер-лиги в январе, но стал символом возрождения «Юнайтед» под руководством Сульшера.

Говоря о ренессансе манчестерской команды, мы чаще вспоминаем Поля Погба, однако тот пришел в клуб уже сложившейся звездой, он никогда не будет на «Олд Траффорд» «своим парнем» в полном смысле этого понятия. Но сейчас важнее всего то, как эти двое сочетаются на поле. Рэшфорд в полной мере использует пасовый потенциал француза и набирается уверенности от матча к матчу. Он уже не боится принимать нестандартные решения, использовать финты и оправдывать некогда сказанную фразу о том, что желает играть как Неймар. Раньше это было анекдотом, но если оценить статистику Рэшфорда по голам, голевым пасам, передачам, обводкам за последний месяц, то смеяться расхочется.

Я никогда не хотел быть просто центрфорвардом. Я хочу уметь адаптироваться, играть на разных позициях, в разных системах. Маркус Рэшфорд нападающий «Манчестер Юнайтед»

Это то, что дает ему новый тренер «Юнайтед». Сульшер отказывался верить, что неудачная реализация нападающего как-то связана с его навыками или технической оснащенностью. Речь шла о парне, который забил гол с первого же удара во время профессионального дебюта, забил гол с первого же удара в первой игре в премьер-лиге и забил гол с первого же удара в дебютной игре за национальную команду. В его первый сезон ни один форвард премьер-лиги не мог поспорить с ним в реализации голевых моментов.

Он ушел далеко вперед по сравнению со мной по части физических кондиций, техники, силы и удара из-за пределов штрафной. А ведь ему только 21 год. Он еще учится. Оле-Гуннар Сульшер главный тренер «Манчестер Юнайтед»

То, что столь молодой парень не сломался и не захандрил при неудобном тренере, тем более впечатляет, если посмотреть бомбардирскую статистику Рэшфорда за вычетом эпохи Моуринью: 12 мячей в 31 матче. Из игроков не старше 21 года в премьер-лиге нет никого, кто забивал бы так часто или отдавал голевые передачи. При норвежском специалисте Маркус вышел на космические показатели: шесть мячей и две голевых передачи за 12 игр. В конце концов, он выиграл конкуренцию у Ромелу Лукаку.

Он выглядит потрясающе. Вспомните, как его бросали с позицию на позицию за последние два года. Он играл слева, справа, впереди и много времени проводил на скамейке. Взять встречу против «Кардиффа» в прошлом сезоне. Тогда он не выглядел как человек, который еще получит шанс быть центрфорвардом. Сейчас он агрессивен, молниеносен и эффективен. Гари Невилл бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и эксперт

Умение дождаться нужной ситуации и идеально рассчитать момент для включения по левому флангу помогло Рэшфорду год назад провести свой лучший матч под руководством Моуринью против «Ливерпуля». Пускай сейчас он стал номинальным центрфорвардом, но Сульшер наверняка постарается хотя бы эпизодически повторить трюк, который сработал тогда.

При взгляде на сегодняшнего Рэшфорда не покидает ощущение: он может еще больше.