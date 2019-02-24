«Лестер» объявил об уходе Пюэля с поста главного тренера клуба
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Французский специалист Клод Пюэль покинул пост главного тренера английского футбольного клуба «Лестер Сити», сообщается на официальном сайте команды.
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Французский специалист Клод Пюэль покинул пост главного тренера английского футбольного клуба «Лестер Сити», сообщается на официальном сайте команды.
«“Лестер Сити” сегодня расстался с Клодом Пюэлем, который оставил должность главного тренера команды. Клуб хотел бы поблагодарить Клода за работу и пожелать успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.
Вместе с Пюэлем «Лестер» покинул его ассистент Джеки Бонневэй, руководить командой на временной основе будут Майк Стоуэлл и Адам Сэдлер.
«Лестер» потерпел семь поражений в девяти последних матчах во всех турнирах. Команда занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в своем активе 32 очка после 27 проведенных матчей. В прошлом сезоне «лисы» стали девятыми в
Пюэль возглавил «Лестер» в октябре 2017 года.