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17:21 (мск), источник: Р-Спорт

«Лестер» объявил об уходе Пюэля с поста главного тренера клуба

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Французский специалист Клод Пюэль покинул пост главного тренера английского футбольного клуба «Лестер Сити», сообщается на официальном сайте команды.

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Источник: Reuters

«“Лестер Сити” сегодня расстался с Клодом Пюэлем, который оставил должность главного тренера команды. Клуб хотел бы поблагодарить Клода за работу и пожелать успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.

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Вместе с Пюэлем «Лестер» покинул его ассистент Джеки Бонневэй, руководить командой на временной основе будут Майк Стоуэлл и Адам Сэдлер.

«Лестер» потерпел семь поражений в девяти последних матчах во всех турнирах. Команда занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в своем активе 32 очка после 27 проведенных матчей. В прошлом сезоне «лисы» стали девятыми в премьер-лиге.

Пюэль возглавил «Лестер» в октябре 2017 года.

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