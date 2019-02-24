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16:53 (мск), источник: Чемпионат.com

«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: стали известны составы команд

Тренерские штабы «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» определились с составами на матч 27-го тура английской Премьер-лиги.

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Источник: AP 2019

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Янг, Линделёф, Смоллинг, Шоу, МакТоминай, Эррера, Погба, Мата, Рашфорд, Лукаку.

Запасные: Ромеро, Бейи, Далот, Перейра, Фред, Лингард, Санчес.

«Ливерпуль»: Алисон, Матип, ван Дейк, Робертсон, Милнер, Вейналдум, Хендерсон, Фабиньо, Мане, Салах, Фирмино.

Запасные: Миньоле, Кейта, Старридж, Лаллана, Ориги, Шакири, Александер-Арнольд.

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» состоится сегодня, 24 февраля, в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и начнётся в 17:05 мск.

«Ливерпуль», набрав 65 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, «красные дьяволы» (51) — четвёртое.

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