«Валенсия» — первая команда в истории Примеры с 15 ничьими после 25 туров
«Валенсия» не смогла обыграть «Леганес» в матче 25-го тура испанской Примеры. Встреча прошла в Леганесе на стадионе «Мунисипаль де Бутарке» и завершилась вничью со счётом 1:1.
«Валенсия» не смогла обыграть «Леганес» в матче 25-го тура испанской Примеры. Встреча прошла в Леганесе на стадионе «Мунисипаль де Бутарке» и завершилась вничью со счётом 1:1.
Для «Валенсии» эта ничья стала уже 15-й в первых 25 турах нынешнего сезона чемпионата Испании. Как сообщает Opta Sport, команда Марселино Гарсии Тораля стала первой в истории, показавшей такой результат.
«Валенсия», набрав 33 очка, занимает восьмое место в турнирной таблице Примеры. В игре 26-го тура «летучие мыши» на своём поле встретятся с «Атлетиком» из Бильбао. Матч состоится в Валенсии на стадионе «Месталья» 3 марта и начнётся в 22:45 мск.
|Маурисио Пеллегрино
|Марселино Гарсия Тораль
|Мартин Брэйтуэйт
|89′
|Жоффре Кондогбья(Карлос Солер)
|22′
|1
|Иван Пичу Куэльяр
|13
|Норберту Мурара Нету
68′
|12
|Аллан Ньом
|4
|Факундо Ронкалья
|22
|Димитриос Сиовас
|5
|Габриэл Паулиста
|24
|Кеннет Омеруо
|21
|Кристиано Пиччини
|21
|дель Мармоль Рубен Перес
84′
|6
|Жоффре Кондогбья
|27
|Оскар Родригес
69′
|8
|Карлос Солер
|25
|Мартин Брэйтуэйт
|11
|Денис Черышев
|26
|Юссеф Эн-Несири
90+4′
|23
|Рубен Собрино
|3
|Унаи Бустинса
72′80′
|14
|Хосе Гайя
25′78′
|2
|Хуан Франсиско Морено Хуанфран
|12
|Муктар Диакаби
|14
|Василий Кравец
21′65′
|17
|Франсис Кокелен
82′
|10
|Набиль Эль-Жар
|10
|Даниэль Парехо
|23
|Микель Весга
71′
|19
|Морено Родриго
70′
|9
|Гвидо Каррильо
|9
|Кевин Гамейро
90′
|5
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|17
|Удары (всего)
|6
|6
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|2
|14
|Фолы
|10
|0
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Хавьер Эстрада Фернандес(Испания)