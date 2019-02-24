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17:40 (мск), источник: Чемпионат.com

«Валенсия» — первая команда в истории Примеры с 15 ничьими после 25 туров

«Валенсия» не смогла обыграть «Леганес» в матче 25-го тура испанской Примеры. Встреча прошла в Леганесе на стадионе «Мунисипаль де Бутарке» и завершилась вничью со счётом 1:1.

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Источник: AFP 2019

Для «Валенсии» эта ничья стала уже 15-й в первых 25 турах нынешнего сезона чемпионата Испании. Как сообщает Opta Sport, команда Марселино Гарсии Тораля стала первой в истории, показавшей такой результат.

«Валенсия», набрав 33 очка, занимает восьмое место в турнирной таблице Примеры. В игре 26-го тура «летучие мыши» на своём поле встретятся с «Атлетиком» из Бильбао. Матч состоится в Валенсии на стадионе «Месталья» 3 марта и начнётся в 22:45 мск.

Леганес
1:1
Первый тайм: 0:1
Валенсия
Футбол, Испания, Тур 2524.02.2019, 14:00 (МСК UTC+3)Estadio Municipal de Butarque
Главные тренеры
Маурисио ПеллегриноМарселино Гарсия Тораль
Голы
Мартин Брэйтуэйт89′
Жоффре Кондогбья(Карлос Солер)22′
Составы команд
1Иван Пичу Куэльяр
13Норберту Мурара Нету
68′
12Аллан Ньом
4Факундо Ронкалья
22Димитриос Сиовас
5Габриэл Паулиста
24Кеннет Омеруо
21Кристиано Пиччини
21дель Мармоль Рубен Перес
84′
6Жоффре Кондогбья
27Оскар Родригес
69′
8Карлос Солер
25Мартин Брэйтуэйт
11Денис Черышев
26Юссеф Эн-Несири
90+4′
23Рубен Собрино
3Унаи Бустинса
72′80′
14Хосе Гайя
25′78′
2Хуан Франсиско Морено Хуанфран
12Муктар Диакаби
14Василий Кравец
21′65′
17Франсис Кокелен
82′
10Набиль Эль-Жар
10Даниэль Парехо
23Микель Весга
71′
19Морено Родриго
70′
9Гвидо Каррильо
9Кевин Гамейро
90′
Статистика
5Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
17Удары (всего)6
6Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
4Угловые2
14Фолы10
0Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяХавьер Эстрада Фернандес(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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