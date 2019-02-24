Дель Пьеро приобрёл футбольный клуб из Лос-Анджелеса

Источник: AP 2019

Делаем ставки! Самое необычное из букмекерского мира

«Для меня футбол всегда связан с чистой страстью. Я всегда хотел иметь небольшую команду, чтобы окунуться в свою страсть. В итоге, в конце прошлого лета я стал владельцем команды в партнёрстве с компанией Edge Americas, соучредителем которой я являюсь со своим деловым партнером Джеффри Уэйленом.

Этот проект сразу покорил меня. Сегодня я впервые публично рассказываю об этом. Команда называется LA10FC, наши цвета — белый, чёрный и серый. В первом сезоне мы стали победителем нашего дивизиона, добились повышения в UPSL — третью американскую лигу, завершив сезон без поражений.