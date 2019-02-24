«Астана» сыграла вничью с клубом российской премьер-лиги
Футболисты «Астаны» сыграли вничью с «Крыльями Советов» из российской
Футболисты «Астаны» сыграли вничью с «Крыльями Советов» из российской
Игра прошла сегодня, 24 февраля, на сборах в Турции и завершилась со счетом 0:0. Для «Астаны» этот матч стал последним в межсезонье — команда вскоре вернется в Казахстан, где уже 4 марта в Алматы разыграет с «Кайратом» Суперкубок РК.
Для «Крыльев Советов» этот матч стал вторым за день. За несколько часов до встречи с «Астаной» самарцы разгромили карагандинский «Шахтер» — 3:0.
Отметим, что «Астана» выиграла пять последних сезонов чемпионата Казахстана, а «Крылья Советов» ушли на зимний перерыв в РПЛ на 13-м месте из 16 клубов.