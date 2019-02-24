Слуцкий снова на победной волне: «Витесс» разгромил «Эммен»

Быстрый гол «Витесса»

Перед матчем Леонид Слуцкий назвал «Эммен» самой опытной командой чемпионата, правда, скорее из-за среднего возраста игроков (27−28 лет), нежели из-за последних результатов. Соперник находится в зоне стыковых матчей и в последний месяц чередует победы с поражениями.

Учитывая потери, футболистов, которым противопоказано играть на искусственном газоне, а также удачный предыдущий матч, Слуцкий вновь предпочел схему 4−4−2, при которой, по его же словам, команда играла агрессивнее. Да и состав практически не изменил. Только вместо травмированного Дарфалу с первых минут появился 21-летний ганец Дауда. В этом сезоне форвард сыграл за «Витесс» лишь в двух матчах чемпионата.

Встреча началась с минуты молчания в память о брате вратаря «Эммена», Йорге Схерпена. Обе команды вышли на поле в траурных повязках.

«Витесс» с первой же минуты завладел инициативой, а в нападении зажигал тот самый Дауда, подменяющий Дарфалу. Ганец открыл счет уже на 13-й минуте матча, успев замкнуть фланговую передачу Кларка. Это первый мяч форварда за арнемцев.

Чуть позже он же в одиночку протащил мяч до штрафной, обыграл несколько соперников, но все-таки не смог нормально пробить по воротам — его удар заблокировали. В середине тайма Дауда легко мог оформлять дубль, но не сумел исполнить удар головой, в итоге мяч пролетел над перекладиной. Вообще главной атакующей силой «Витесса» в первом тайме стала связка Кларк — Дауда. Первый исполнил огромное число навесов в штрафную, второй пытался за них цепляться и создавать опасные моменты.

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Бомба Эдегора

После перерыва «Эммен» заиграл злее, стал чаще нарушать правила. А команда Слуцкого продолжала без суеты строить свои атаки. Далеко не все их них заканчивались ударами, но в начале второго тайма «Витесс» вполне мог увеличить преимущество. Фора вывели на ударную позицию, однако полузащитник пробил не очень сильно и прямо во вратаря.

Активизировался и второй форвард Линссен. Капитан мог отличиться дважды за пару минут. Сначала он, войдя в штрафную, пробил прямо в защитника. Затем после подачи углового пытался исполнить удар через себя.

В конце концов преимущество «Витесса» увеличил Эдегор, причем прямым ударом со штрафного. Вообще-то это больше было похоже на попытку навеса, но вратарь, которому солнце светило в глаза, пропустил мяч в ближний угол. Так что гол получился очень красивым.