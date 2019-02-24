Слуцкий снова на победной волне: «Витесс» разгромил «Эммен»
После серии неудачных матчей команда российского тренера одержала вторую победу подряд, переиграв в гостях «Эммен» (3:0).
После серии неудачных матчей команда российского тренера одержала вторую победу подряд, переиграв в гостях «Эммен» (3:0).
Перед матчем Леонид Слуцкий назвал «Эммен» самой опытной командой чемпионата, правда, скорее
Учитывая потери, футболистов, которым противопоказано играть на искусственном газоне, а также удачный предыдущий матч, Слуцкий вновь предпочел схему 4−4−2, при которой, по его же словам, команда играла агрессивнее. Да и состав практически не изменил. Только вместо травмированного Дарфалу с первых минут появился 21-летний ганец Дауда. В этом сезоне форвард сыграл за «Витесс» лишь в двух матчах чемпионата.
Встреча началась с минуты молчания в память о брате вратаря «Эммена», Йорге Схерпена. Обе команды вышли на поле в траурных повязках.
«Витесс» с первой же минуты завладел инициативой, а в нападении зажигал тот самый Дауда, подменяющий Дарфалу. Ганец открыл счет уже на 13-й минуте матча, успев замкнуть фланговую передачу Кларка. Это первый мяч форварда за арнемцев.
Чуть позже он же в одиночку протащил мяч до штрафной, обыграл несколько соперников, но
После перерыва «Эммен» заиграл злее, стал чаще нарушать правила. А команда Слуцкого продолжала без суеты строить свои атаки. Далеко не все их них заканчивались ударами, но в начале второго тайма «Витесс» вполне мог увеличить преимущество. Фора вывели на ударную позицию, однако полузащитник пробил не очень сильно и прямо во вратаря.
Активизировался и второй форвард Линссен. Капитан мог отличиться дважды за пару минут. Сначала он, войдя в штрафную, пробил прямо в защитника. Затем после подачи углового пытался исполнить удар через себя.
В конце концов преимущество «Витесса» увеличил Эдегор, причем прямым ударом со штрафного.
Норвежец сделал дубль уже через шесть минут, однако после изучения видеозаписи судьи увидели офсайд и отменили этот гол гостей. «Витесс»