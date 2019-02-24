«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» сыграли вничью в матче чемпионата Англии

Источник: AFP 2019

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На 75-й минуте игры защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип забил мяч в свои ворота, но арбитр Майкл Оливер отменил взятие ворот из-за положения вне игры. По ходу первых 45 минут команды сделали четыре вынужденные замены. МЮ пришлось убрать с поля получивших повреждения Андера Эрреру, Хуана Мату и Джесси Лингарда, «Ливерпуль» потерял Роберто Фирмино.

МЮ продлил беспроигрышную серию в чемпионате до 10 матчей, «Ливерпуль» — до шести.

«Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 52 очка в 27 матчах. «Ливерпуль» занимает первое место, имея 66 очков после 27 игр.