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19:21 (мск), источник: ТАСС

«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» сыграли вничью в матче чемпионата Англии

ТАСС, 24 февраля. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Ливерпулем» со счетом 0:0 в домашнем матче 27-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча прошла на «Олд Траффорд», на матче присутствовали 74 519 зрителей.

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Источник: AFP 2019
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На 75-й минуте игры защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип забил мяч в свои ворота, но арбитр Майкл Оливер отменил взятие ворот из-за положения вне игры. По ходу первых 45 минут команды сделали четыре вынужденные замены. МЮ пришлось убрать с поля получивших повреждения Андера Эрреру, Хуана Мату и Джесси Лингарда, «Ливерпуль» потерял Роберто Фирмино.

МЮ продлил беспроигрышную серию в чемпионате до 10 матчей, «Ливерпуль» — до шести.

«Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 52 очка в 27 матчах. «Ливерпуль» занимает первое место, имея 66 очков после 27 игр.

В следующем матче МЮ на выезде сыграет с «Кристал Пэлас» 27 февраля, в тот же день «Ливерпуль» дома сыграет с «Уотфордом».

Манчестер Юнайтед
0:0
Первый тайм: 0:0
Ливерпуль
Футбол, Англия, Тур 2724.02.2019, 17:05 (МСК UTC+3)Old Trafford
Главные тренеры
Уле Гуннар СульшерЮрген Клопп
Составы команд
1Давид де Хеа
13Алиссон
18Эшли Янг
81′
7Джеймс Милнер
23′
23Люк Шоу
26Эндрю Робертсон
2Виктор Линделеф
4Виргил ван Дейк
12Крис Смоллинг
32Жоэль Матип
9Ромелу Лукаку
5Джорджиньо Вайналдум
90′
10Маркус Рэшфорд
10Садио Мане
6Поль Погба
3Фабинью
39Скотт Мактоминэй
9Роберту Фирмину
31′
8Хуан Мануэль Мата
25′
15Дэниэл Старридж
14Джесси Лингард
43′
14Джордан Хендерсон
72′
7Алексис Санчес
23Джердан Шачири
83′
21Андер Агуэра Эррера
21′
11Мохамед Салах
79′
15Андреас Перейра
27Дивок Ориги
Статистика
1Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
6Удары (всего)7
3Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
3Угловые7
15Фолы17
3Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяМайкл Оливер(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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