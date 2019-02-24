Голы Ляказетта и Мхитаряна помогли «Арсеналу» обыграть «Саутгемптон»
Лондонский «Арсенал» в матче 27-го тура английской
Лондонский «Арсенал» в матче 27-го тура английской
Оба мяча «Арсенал» забил в начале встречи. На 6-й минуте отличился Александр Ляказетт, которому ассистировал Генрих Мхитарян. А на 17-й минуте забил и сам Мхитарян.
После этой победы «Арсенал» поднялся на четвёртое место в турнирной таблице, набрав 53 очка. «Саутгемптон» с 24 набранными очками остался на 18-й строчке. В следующем туре АПЛ «Арсенал» будет принимать «Борнмут», а «Саутгемптон» встретится с «Фулхэмом».
|Унаи Эмери
|Ральф Хазенхюттль
|Александр Ляказетт(Генрих Мхитарян)
|6′
|Генрих Мхитарян
|17′
|19
|Бернд Лено
|28
|Ангус Ганн
|5
|Сократис Папастатопулос
|4
|Янник Вестергор
|20
|Шкодран Мустафи
|33
|Мэт Таргетт
|31
|Сеад Колашинац
|35
|Ян Беднарек
|7
|Генрих Мхитарян
|43
|Ян Валери
|11
|Лукас Торрейра
|14
|Ориоль Ромеу
|34
|Гранит Джака
|16
|Джеймс Уорд-Проуз
|9
|Александр Ляказетт
|23
|Пьер-Эмиль Хейбьерг
|12
|Штефан Лихтштайнер
56′
|22
|Натан Редмонд
|6
|Лоран Косьельни
|5
|Джек Стивенс
45′
|8
|Аарон Рэмси
63′
|10
|Чарли Остин
|10
|Месут Езил
|17
|Стюарт Армстронг
45′
|17
|Алекс Ивоби
75′
|61
|Майкл Обафеми
65′
|14
|Пьер-Эмерик Обамеянг
|11
|Мохамед Эль-Юнусси
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|12
|Удары (всего)
|10
|4
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|4
|7
|Фолы
|14
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Грэм Скотт(Англия)