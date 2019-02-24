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19:24 (мск), источник: Чемпионат.com

Голы Ляказетта и Мхитаряна помогли «Арсеналу» обыграть «Саутгемптон»

Лондонский «Арсенал» в матче 27-го тура английской Премьер-лиги нанёс поражение «Саутгемптону». Встреча, проходившая на стадионе «Эмирейтс», завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

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Источник: Reuters

Оба мяча «Арсенал» забил в начале встречи. На 6-й минуте отличился Александр Ляказетт, которому ассистировал Генрих Мхитарян. А на 17-й минуте забил и сам Мхитарян.

После этой победы «Арсенал» поднялся на четвёртое место в турнирной таблице, набрав 53 очка. «Саутгемптон» с 24 набранными очками остался на 18-й строчке. В следующем туре АПЛ «Арсенал» будет принимать «Борнмут», а «Саутгемптон» встретится с «Фулхэмом».

Арсенал
2:0
Первый тайм: 2:0
Саутгемптон
Футбол, Англия, Тур 2724.02.2019, 17:05 (МСК UTC+3)Emirates Stadium
Главные тренеры
Унаи ЭмериРальф Хазенхюттль
Голы
Александр Ляказетт(Генрих Мхитарян)6′
Генрих Мхитарян17′
Составы команд
19Бернд Лено
28Ангус Ганн
5Сократис Папастатопулос
4Янник Вестергор
20Шкодран Мустафи
33Мэт Таргетт
31Сеад Колашинац
35Ян Беднарек
7Генрих Мхитарян
43Ян Валери
11Лукас Торрейра
14Ориоль Ромеу
34Гранит Джака
16Джеймс Уорд-Проуз
9Александр Ляказетт
23Пьер-Эмиль Хейбьерг
12Штефан Лихтштайнер
56′
22Натан Редмонд
6Лоран Косьельни
5Джек Стивенс
45′
8Аарон Рэмси
63′
10Чарли Остин
10Месут Езил
17Стюарт Армстронг
45′
17Алекс Ивоби
75′
61Майкл Обафеми
65′
14Пьер-Эмерик Обамеянг
11Мохамед Эль-Юнусси
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
12Удары (всего)10
4Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
6Угловые4
7Фолы14
3Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяГрэм Скотт(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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