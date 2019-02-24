Гол Дибалы принёс «Ювентусу» победу в матче с «Болоньей»

Источник: AFP 2019

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Единственный гол в середине второго тайма забил Пауло Дибала.

Набрав 69 очков, «Ювентус» продолжает возглавлять турнирную таблицу итальянского национального чемпионата. Отрыв клуба от идущего вторым «Наполи» увеличился до 16 очков. «Болонья» (18) по-прежнему находится в зоне вылета, занимая 18-е место.

В следующем туре «Ювентус» в гостевом матче сыграет с «Наполи». «Болонье» предстоит выездная игра с «Удинезе». Матчи состоятся 3 марта.