Гол Дибалы принёс «Ювентусу» победу в матче с «Болоньей»
В матче 25-го тура чемпионата Италии «Ювентус» обыграл «Болонью» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Болонье на стадионе «Ренато Далль’Ара». Обслуживал матч арбитр Джанпаоло Кальварезе.
В матче 25-го тура чемпионата Италии «Ювентус» обыграл «Болонью» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Болонье на стадионе «Ренато Далль’Ара». Обслуживал матч арбитр Джанпаоло Кальварезе.
Единственный гол в середине второго тайма забил Пауло Дибала.
Набрав 69 очков, «Ювентус» продолжает возглавлять турнирную таблицу итальянского национального чемпионата. Отрыв клуба от идущего вторым «Наполи» увеличился до 16 очков. «Болонья» (18)
В следующем туре «Ювентус» в гостевом матче сыграет с «Наполи». «Болонье» предстоит выездная игра с «Удинезе». Матчи состоятся 3 марта.
В параллельных матчах «Кьево» разошёлся миром с «Дженоа» (0:0), а «Сассуоло» и СПАЛ сыграли вничью со счётом 1:1.
|Синиша Михайлович
|Массимилиано Аллегри
|Пауло Дибала
|67′
|28
|Лукаш Скорупски
|22
|Маттиа Перин
|15
|Ибраима Мбай
|2
|Маттиа Де Шильо
|18
|Филип Хеландер
|19
|Леонардо Бонуччи
|23
|Данилу Ларанжейра
|20
|Жоау Канселу
90+2′
|35
|Митчелл Дейкс
|24
|Даниэле Ругани
|21
|Роберто Сориано
|30
|Родриго Бентанкур
16′
|9
|Федерико Сантандер
|7
|Криштиану Роналду
|10
|Никола Сансоне
74′
|17
|Марио Манджукич
|5
|Эрик Пульгар
6′85′
|12
|Алекс Сандру
59′
|91
|Диего Фальчинелли
|10
|Пауло Дибала
|16
|Андреа Поли
78′
|14
|Блез Матюиди
78′
|17
|Годфред Донса
|5
|Миралем Пьянич
|20
|Симоне Эдера
52′
|33
|Федерико Бернардески
87′
|7
|Риккардо Орсолини
|3
|Джорджо Кьеллини
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|18
|Удары (всего)
|6
|3
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|5
|12
|Фолы
|17
|1
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Джанпаоло Кальварезе(Италия)