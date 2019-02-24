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19:25 (мск), источник: Чемпионат.com

Гол Дибалы принёс «Ювентусу» победу в матче с «Болоньей»

В матче 25-го тура чемпионата Италии «Ювентус» обыграл «Болонью» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Болонье на стадионе «Ренато Далль’Ара». Обслуживал матч арбитр Джанпаоло Кальварезе.

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Источник: AFP 2019
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Единственный гол в середине второго тайма забил Пауло Дибала.

Набрав 69 очков, «Ювентус» продолжает возглавлять турнирную таблицу итальянского национального чемпионата. Отрыв клуба от идущего вторым «Наполи» увеличился до 16 очков. «Болонья» (18) по-прежнему находится в зоне вылета, занимая 18-е место.

В следующем туре «Ювентус» в гостевом матче сыграет с «Наполи». «Болонье» предстоит выездная игра с «Удинезе». Матчи состоятся 3 марта.

В параллельных матчах «Кьево» разошёлся миром с «Дженоа» (0:0), а «Сассуоло» и СПАЛ сыграли вничью со счётом 1:1.

Болонья
0:1
Первый тайм: 0:0
Ювентус
Футбол, Италия, Тур 2524.02.2019, 17:00 (МСК UTC+3)Renato Dall'Ara
Главные тренеры
Синиша МихайловичМассимилиано Аллегри
Голы
Пауло Дибала67′
Составы команд
28Лукаш Скорупски
22Маттиа Перин
15Ибраима Мбай
2Маттиа Де Шильо
18Филип Хеландер
19Леонардо Бонуччи
23Данилу Ларанжейра
20Жоау Канселу
90+2′
35Митчелл Дейкс
24Даниэле Ругани
21Роберто Сориано
30Родриго Бентанкур
16′
9Федерико Сантандер
7Криштиану Роналду
10Никола Сансоне
74′
17Марио Манджукич
5Эрик Пульгар
6′85′
12Алекс Сандру
59′
91Диего Фальчинелли
10Пауло Дибала
16Андреа Поли
78′
14Блез Матюиди
78′
17Годфред Донса
5Миралем Пьянич
20Симоне Эдера
52′
33Федерико Бернардески
87′
7Риккардо Орсолини
3Джорджо Кьеллини
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
18Удары (всего)6
3Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
4Угловые5
12Фолы17
1Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяДжанпаоло Кальварезе(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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