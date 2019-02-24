Гол хавбека сборной Казахстана принес победу бронзовому призеру КПЛ
Костанайский «Тобол» обыграл белорусскую «Городею» в товарищеском матче на сборах в Турции, передает корреспондент Vesti.kz.
Костанайский «Тобол» обыграл белорусскую «Городею» в товарищеском матче на сборах в Турции, передает корреспондент Vesti.kz.
Победу бронзовому призеру КПЛ-2018 принес гол полузащитника сборной Казахстана Максима Федина на второй минуте. В итоге матч завершился со счетом 1:0.
Отметим, что «Городея» в прошлом сезоне заняла девятое место из 16 команда высшей лиги.
Против белорусского клуба сыграл и карагандинский «Шахтер», который со счетом 1:2 проиграл «Торпедо-БелАЗ». У казахстанского клуба голом отметился хорватский нападающий Иван Пешич. В прошлом сезоне «Шахтер» стал восьмым в КПЛ, а его соперник в своем чемпионате финишировал седьмым.
Для «Шахтера» это поражение стало вторым за день. За несколько часов до этого карагандинцы со счетом 0:3 уступили российским «Крыльям Советов», которые затем сыграли вничью с «Астаной» — 0:0.