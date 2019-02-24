ПСВ и «Фейеноорд» сыграли вничью в матче Эредивизии

На 59-й минуте гости остались в меньшинстве из-за удаления Свена ван Бэка. Несмотря на это, открыл счёт именно «Фейеноорд», на 70-й минуте отличился Николай Йоргенсен, которому ассистировал Йенс Тоорнстра. Впрочем, всего через пару минут равновесие восстановил Ирвин Лосано с передачи Коди Гакпо.