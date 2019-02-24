ПСВ и «Фейеноорд» сыграли вничью в матче Эредивизии
В матче 23-го тура чемпионата Нидерландов ПСВ и «Фейеноорд» сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась в Эйндховене на стадионе «Филипс». Обслуживал матч Деннис Хиглер.
В матче 23-го тура чемпионата Нидерландов ПСВ и «Фейеноорд» сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась в Эйндховене на стадионе «Филипс». Обслуживал матч Деннис Хиглер.
На 59-й минуте гости остались в меньшинстве
После матча ПСВ, набрав 58 очков, продолжает лидировать в турнирной таблице голландского национального чемпионата. «Фейеноорд» (43) остался на третьем месте в таблице.
В следующем туре ПСВ на выезде сыграет с «Эксельсиором». Матч состоится 2 марта. «Фейеноорду» предстоит домашняя игра с «Эмменом», которая пройдёт 3 марта.