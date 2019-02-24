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20:14 (мск), источник: Чемпионат.com

ПСВ и «Фейеноорд» сыграли вничью в матче Эредивизии

В матче 23-го тура чемпионата Нидерландов ПСВ и «Фейеноорд» сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась в Эйндховене на стадионе «Филипс». Обслуживал матч Деннис Хиглер.

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Источник: AP 2019
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На 59-й минуте гости остались в меньшинстве из-за удаления Свена ван Бэка. Несмотря на это, открыл счёт именно «Фейеноорд», на 70-й минуте отличился Николай Йоргенсен, которому ассистировал Йенс Тоорнстра. Впрочем, всего через пару минут равновесие восстановил Ирвин Лосано с передачи Коди Гакпо.

После матча ПСВ, набрав 58 очков, продолжает лидировать в турнирной таблице голландского национального чемпионата. «Фейеноорд» (43) остался на третьем месте в таблице.

В следующем туре ПСВ на выезде сыграет с «Эксельсиором». Матч состоится 2 марта. «Фейеноорду» предстоит домашняя игра с «Эмменом», которая пройдёт 3 марта.

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