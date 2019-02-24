Гол Мораты помог «Атлетико» победить «Вильярреал» в матче Примеры

Источник: Reuters

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Счёт был открыт на 31-й минуте: отличился арендованный у «Челси» Альваро Мората, которому ассистировал Филипе Луис. В концовке встречи преимущество хозяев увеличил Сауль с передачи Диего Косты.

После матча «Атлетико», набрав 50 очков, продолжает занимать второе место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. Отставание «матрасников» от лидирующей «Барселоны» составляет семь очков. «Вильярреал» (23) по-прежнему находится в зоне вылета, занимая 18-е место в таблице.