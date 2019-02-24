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20:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Гол Мораты помог «Атлетико» победить «Вильярреал» в матче Примеры

В матче 25-го тура чемпионата Испании мадридский «Атлетико» обыграл «Вильярреал» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». Обслуживал матч арбитр Альберто Ундиано Мальенко.

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Источник: Reuters
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Счёт был открыт на 31-й минуте: отличился арендованный у «Челси» Альваро Мората, которому ассистировал Филипе Луис. В концовке встречи преимущество хозяев увеличил Сауль с передачи Диего Косты.

После матча «Атлетико», набрав 50 очков, продолжает занимать второе место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. Отставание «матрасников» от лидирующей «Барселоны» составляет семь очков. «Вильярреал» (23) по-прежнему находится в зоне вылета, занимая 18-е место в таблице.

В следующем туре «Атлетико» на выезде сыграет с «Реалом Сосьедад». Матч состоится 3 марта. «Вильярреалу» предстоит домашняя игра с «Алавесом», которая пройдёт 2 марта.

Атлетико
2:0
Первый тайм: 1:0
Вильярреал
Футбол, Испания, Тур 2524.02.2019, 18:15 (МСК UTC+3)Wanda Metropolitano
Главные тренеры
Диего СимеонеХавьер Кальеха
Голы
Альваро Мората(Филипе Луис)31′
Ньигес Сауль(Диегу Коста)88′
Составы команд
13Ян Облак
1Андрес Серхио Асенхо
3Филипе Луис
2Перес Марио Гаспар
4Сантьяго Ариас
3Соберон Альваро Гонсалес
66′
15Стефан Савич
6Виктор Руис
79′
24Хосе Хименес
10Висенте де ла Фуэнте Иборра
8Ньигес Сауль
19Санти Касорла
14Родриго Эрнандес
16Альфонсо Педраса
7Антуан Гризманн
17Карл Токо-Экамби
6Коке
90′
4Рамиро Фунес Мори
56′
23Виктор Мачин Перес Витоло
30Самуэль Чиквуэзе
11Тома Лемар
64′
5Сантьяго Касерес
70′76′
5Томас Партей
8Пабло Форнальс
22Альваро Мората
58′
9Карлос Бакка
68′
19Диегу Коста
7Херард Морено
Статистика
0Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
15Удары (всего)14
7Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
6Угловые7
9Фолы10
3Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяАльберто Ундиано Мальенко(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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