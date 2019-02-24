Дубль Милика помог «Наполи» разгромить «Парму»

Источник: Reuters

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На 18-й минуте матча счёт открыл Пётр Зелиньски. Ещё до перерыва преимущество гостей удвоил Аркадиуш Милик. Форвард «Наполи» оформил дубль на 73-й минуте, а итоговый счёт установил на 82-й минуте Адам Уна.

После этой победы «Наполи» набрал 56 очков и упрочил позиции на втором месте в турнирной таблице Серии А. Отставание от лидирующего «Ювентуса» составляет 13 баллов. «Парма» с 29 очками занимает 12-е место в турнирной таблице.