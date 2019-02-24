Дубль Милика помог «Наполи» разгромить «Парму»
«Наполи» в матче 25-го тура итальянской Серии А с «Наполи» одержал убедительную победу. Встреча, проходившая в Парме на стадионе «Эннио Тардини», завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.
«Наполи» в матче 25-го тура итальянской Серии А с «Наполи» одержал убедительную победу. Встреча, проходившая в Парме на стадионе «Эннио Тардини», завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.
На 18-й минуте матча счёт открыл Пётр Зелиньски. Ещё до перерыва преимущество гостей удвоил Аркадиуш Милик. Форвард «Наполи» оформил дубль на 73-й минуте, а итоговый счёт установил на 82-й минуте Адам Уна.
После этой победы «Наполи» набрал 56 очков и упрочил позиции на втором месте в турнирной таблице Серии А. Отставание от лидирующего «Ювентуса» составляет 13 баллов. «Парма» с 29 очками занимает 12-е место в турнирной таблице.
В следующем туре «Наполи» примет в Неаполе «Ювентус», а «Парма» в гостях сыграет с «Эмполи».
|Роберто Д`Аверса
|Карло Анчелотти
|Петр Зелиньски(Эльсеид Хюсай)
|18′
|Аркадиуш Милик
|36′
|Аркадиуш Милик
|73′
|Адам Унас(Симоне Верди)
|82′
|55
|Луиджи Сепе
|1
|Алекс Мерет
|2
|Симоне Якопони
|2
|Кевин Малькюи
|18
|Массимо Гобби
|23
|Эльсеид Хюсай
|22
|Бруну Алвеш
|26
|Калиду Кулибали
|28
|Риккардо Гальоло
85′
|5
|Маркес Лоурейру Аллан
|32
|Лука Ригони
28′
|8
|Фабиан Руис
|87
|Юрай Куцка
|7
|Хосе Кальехон
|45
|Роберто Инглезе
|14
|Дрис Мертенс
|14
|Хосе Мачин
53′
|19
|Никола Максимович
45′
|26
|Лука Силигарди
|13
|Себастьяно Луперто
|27
|Жерве Яо Куасси Жервинью
78′
|20
|Петр Зелиньски
75′
|10
|Николас Скьяппакассе
|9
|Симоне Верди
|77
|Джонатан Бьябьяни
83′
|99
|Аркадиуш Милик
38′80′
|23
|Марчелло Гаццола
|11
|Адам Унас
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|12
|Удары (всего)
|17
|2
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|2
|13
|Фолы
|7
|0
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Даниэле Киффи(Италия)