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22:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Дубль Милика помог «Наполи» разгромить «Парму»

«Наполи» в матче 25-го тура итальянской Серии А с «Наполи» одержал убедительную победу. Встреча, проходившая в Парме на стадионе «Эннио Тардини», завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

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Источник: Reuters
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На 18-й минуте матча счёт открыл Пётр Зелиньски. Ещё до перерыва преимущество гостей удвоил Аркадиуш Милик. Форвард «Наполи» оформил дубль на 73-й минуте, а итоговый счёт установил на 82-й минуте Адам Уна.

После этой победы «Наполи» набрал 56 очков и упрочил позиции на втором месте в турнирной таблице Серии А. Отставание от лидирующего «Ювентуса» составляет 13 баллов. «Парма» с 29 очками занимает 12-е место в турнирной таблице.

В следующем туре «Наполи» примет в Неаполе «Ювентус», а «Парма» в гостях сыграет с «Эмполи».

Парма
0:4
Первый тайм: 0:2
Наполи
Футбол, Италия, Тур 2524.02.2019, 20:00 (МСК UTC+3)Ennio Tardini
Главные тренеры
Роберто Д`АверсаКарло Анчелотти
Голы
Петр Зелиньски(Эльсеид Хюсай)18′
Аркадиуш Милик36′
Аркадиуш Милик73′
Адам Унас(Симоне Верди)82′
Составы команд
55Луиджи Сепе
1Алекс Мерет
2Симоне Якопони
2Кевин Малькюи
18Массимо Гобби
23Эльсеид Хюсай
22Бруну Алвеш
26Калиду Кулибали
28Риккардо Гальоло
85′
5Маркес Лоурейру Аллан
32Лука Ригони
28′
8Фабиан Руис
87Юрай Куцка
7Хосе Кальехон
45Роберто Инглезе
14Дрис Мертенс
14Хосе Мачин
53′
19Никола Максимович
45′
26Лука Силигарди
13Себастьяно Луперто
27Жерве Яо Куасси Жервинью
78′
20Петр Зелиньски
75′
10Николас Скьяппакассе
9Симоне Верди
77Джонатан Бьябьяни
83′
99Аркадиуш Милик
38′80′
23Марчелло Гаццола
11Адам Унас
Статистика
2Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
12Удары (всего)17
2Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
5Угловые2
13Фолы7
0Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяДаниэле Киффи(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
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