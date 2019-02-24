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22:51 (мск), источник: ТАСС

«Манчестер Сити» во второй раз подряд выиграл Кубок английской лиги

ТАСС, 24 февраля. «Манчестер Сити» победил «Челси» и во второй раз подряд завоевал Кубок английской футбольной лиги. Встреча проходила на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

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Источник: AFP 2019

Основное и дополнительное время закончилось со счетом 0:0, в серии пенальти победил «Манчестер Сити» — 4:3. На 57-й минуте арбитр Джонатан Мосс отменил гол «Манчестер Сити», определив положение вне игры после просмотра видеоповтора.

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«Манчестер Сити» и «Челси» провели третью очную встречу в рамках Кубка английской лиги. Две победы одержал клуб из Манчестера, одна победа на счету лондонской команды.

«Манчестер Сити» в шестой раз в истории стал обладателем Кубка английской лиги и вышел на второе место по количеству завоеванных трофеев. Ранее команда побеждала в 1970, 1976, 2014, 2016 и 2018 годах. Наиболее титулованным клубом в истории турнира является «Ливерпуль», который одержал восемь побед (четыре — подряд).

Кубок английской лиги основан в 1960 году. В нынешнем сезоне в турнире приняли участие 92 команды из четырех дивизионов чемпионата Англии.

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