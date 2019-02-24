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22:56 (мск), источник: Sports.Ru

«Челси» — «Ман Сити»: Кепа отказался уходить на замену перед пенальти и повздорил с Сарри

У вратаря «Челси» Кепы Аррисабалаги и главного тренера команды Маурицио Сарри случилось недопонимание в финале Кубка английской лиги с «Манчестер Сити» (0:0, идет серия пенальти).

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Испанец получил повреждение в самом конце дополнительного времени. Вилли Кабальеро подготовился к выходу на поле.

Судьи объявили замену, однако Кепа отказался уходить с поля и показал, что с ним все в порядке.

Главный арбитр матча Джонатан Мосс призвал Сарри разобраться в ситуации. Итальянец долго о чем-то спорил, но в итоге Аррисабалага остался на поле.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сарри взял со скамейки куртку, пнул бутылку и направился к туннелю в подтрибунное помещение, но в итоге передумал и вернулся.

Итальянец во время паузы перед серией пенальти на повышенных тонах общался с испанским защитником Сесаром Аспиликуэтой, а Антонио Рюдигер сдерживал тренера.

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