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22:58 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи: Доходы клуба выросли с 80 до 542 миллионов евро

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи рассказал о том, как растут доходы клуба, передает Marca.

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Источник: AFP 2019
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Напомним, что Аль-Хелайфи, который является председателем фонда Qatar Sports Investments, приобрел контрольный пакет акций «ПСЖ» в 2011 году.

— У нас никогда не было сомнений в способности «ПСЖ» генерировать доходы и искать влиятельных спонсоров. Мы всегда действовали прозрачно. Мы ответили на все вопросы в отношении финансового фэйр-плей.

Благодаря нашей работе доходы «ПСЖ» выросли с 80 до 542 миллионов евро — за счет продажи билетов, мерчендайзинга и спонсорства. Компании из разных стран являются нашими спонсорами или хотят быть ими, потому что шан проект очень привлекателен для них, он просто уникален в футбольном мире, — приводит слова Нассер Аль-Хелайфи Marca.

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