Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи: Доходы клуба выросли с 80 до 542 миллионов евро

Источник: AFP 2019

Делаем ставки! Самое необычное из букмекерского мира

Напомним, что Аль-Хелайфи, который является председателем фонда Qatar Sports Investments, приобрел контрольный пакет акций «ПСЖ» в 2011 году.

— У нас никогда не было сомнений в способности «ПСЖ» генерировать доходы и искать влиятельных спонсоров. Мы всегда действовали прозрачно. Мы ответили на все вопросы в отношении финансового фэйр-плей.