Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи: Доходы клуба выросли с 80 до 542 миллионов евро
Президент «ПСЖ» Нассер
Президент «ПСЖ» Нассер
Напомним, что
— У нас никогда не было сомнений в способности «ПСЖ» генерировать доходы и искать влиятельных спонсоров. Мы всегда действовали прозрачно. Мы ответили на все вопросы в отношении финансового
Благодаря нашей работе доходы «ПСЖ» выросли с 80 до 542 миллионов евро — за счет продажи билетов, мерчендайзинга и спонсорства. Компании из разных стран являются нашими спонсорами или хотят быть ими, потому что шан проект очень привлекателен для них, он просто уникален в футбольном мире, — приводит слова Нассер