«Реал» обыграл «Леванте» благодаря двум голам с пенальти

Счёт был открыт в концовке первого тайма, отличился Карим Бензема, который реализовал 11-метровый удар. Во втором тайме счёт сравнял Рохер Марти с передачи Хосе Моралеса. Победу «Реалу» принёс Гарет Бэйл, забивший гол с пенальти. Обе команды доигрывали матч в неполных составах из-за удалений Хосе Игнасио Начо и Рубена Рочины.
После матча «Реал», набрав 48 очков, по-прежнему занимает третье место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. Отставание «Королевского клуба» от лидирующей «Барселоны» составляет девять очков. «Леванте» (30) остался на 13-м месте.
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