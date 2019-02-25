Текущие события
Футбол. Зарубежный
24.02
Монако2
Лион0
Футбол. Зарубежный
24.02
Леванте1
Реал2
Футбол. Зарубежный
24.02
Фиорентина3
Интер3
Футбол. Зарубежный
24.02
Вальядолид0
Бетис2
Футбол. Зарубежный
24.02
Боруссия Д3
Байер2
Футбол. Зарубежный
24.02
Парма0
Наполи4
Футбол. Зарубежный
24.02
Ренн1
Марсель1
Футбол. Кубок России
24.02
Ростов1
Краснодар0
Футбол. Зарубежный
24.02
Атлетико2
Вильярреал0
Футбол. Зарубежный
24.02
Ганновер-960
Айнтрахт Ф3
Футбол. Зарубежный
24.02
Арсенал2
Саутгемптон0
Футбол. Зарубежный
24.02
Манчестер Юнайтед0
Ливерпуль0
Футбол. Зарубежный
24.02
Монпелье2
Реймс4
Футбол. Зарубежный
24.02
Нант1
Бордо0
Футбол. Зарубежный
24.02
Тулуза1
Кан1
Футбол. Зарубежный
24.02
Кьево0
Дженоа0
Футбол. Зарубежный
24.02
Болонья0
Ювентус1
Футбол. Зарубежный
24.02
Сассуоло1
СПАЛ1
Футбол. Зарубежный
24.02
Сампдория1
Кальяри0
Футбол. Зарубежный
24.02
Леганес1
Валенсия1
Все события
Фоторепортажи
9Год олимпийскому золоту Загитовой
8Медведева одержала победу на Кубке России
01:15 (мск), источник: Чемпионат.com

«Реал» обыграл «Леванте» благодаря двум голам с пенальти

В матче 25-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» обыграл «Леванте» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия». Обслуживал матч арбитр Игнасио Иглесиас Вильянуэва.

Наверх
Источник: AFP 2019

Счёт был открыт в концовке первого тайма, отличился Карим Бензема, который реализовал 11-метровый удар. Во втором тайме счёт сравнял Рохер Марти с передачи Хосе Моралеса. Победу «Реалу» принёс Гарет Бэйл, забивший гол с пенальти. Обе команды доигрывали матч в неполных составах из-за удалений Хосе Игнасио Начо и Рубена Рочины.

После матча «Реал», набрав 48 очков, по-прежнему занимает третье место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. Отставание «Королевского клуба» от лидирующей «Барселоны» составляет девять очков. «Леванте» (30) остался на 13-м месте.

Смотрите также: «Ман Сити» взял Кубок лиги и другие события выходных

11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий
Леванте
1:2
Первый тайм: 0:1
Реал
Футбол, Испания, Тур 2524.02.2019, 22:45 (МСК UTC+3)Ciutat de Valencia
Главные тренеры
Пако ЛопесСантьяго Солари
Голы
Марти Сальвадор Рохер(Хосе Луис Моралес)60′
Карим Бензема43′
Гарет Бэйл78′
Составы команд
25Айтор Фернандес
25Тибо Куртуа
4Робер Пьер
2Даниэль Карвахаль
14Рубен Везу
23Серхио Регилон
18Эрик Кабако
5Рафаэль Варан
7Мозес Саймон
6Фернандес Иглесиас Начо
28′86′
22Антонио Луна
84′
10Лука Модрич
16Рубен Рочина
57′88′
14Каземиру
24Хосе Кампанья
17Лукас Васкес
68′
11Хосе Луис Моралес
8Тони Кроос
69′
10Энис Барди
89′
15Федерико Вальверде
17Никола Вукчевич
9Карим Бензема
74′
9Марти Сальвадор Рохер
25′73′
11Гарет Бэйл
20Рафаэл Двамена
28Винисиус Жуниор
83′
5Шейк Дукуре
60′
20Марко Асенсио
Статистика
5Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
11Удары (всего)19
2Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
4Угловые6
17Фолы11
2Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяИгнасио Иглесиас Вильянуэва(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Леванте
НовостиМатчиСоставСтатистика
Реал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Самая красивая биатлонистка России начинает побеждать!
Самые необычные костюмы фигуристов!
Попов забил роскошный гол и вывел «Ростов» в полуфинал Кубка
План Вяльбе на ЧМ выполнен на две трети: что мешает побеждать?
Плей-офф КХЛ стартует в понедельник четырьмя матчами
«Манчестер Сити» в шестой раз выиграл Кубок английской лиги
Александр Овечкин прервал голевую серию из пяти матчей в НХЛ
«Монако» одолел «Лион», продлив серию без поражений в чемпионате
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь