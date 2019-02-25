«Фиорентина» на шестой добавленной минуте вырвала ничью в матче с «Интером»
«Интер» в матче 25-го тура итальянской Серии А с «Фиорентиной» сыграл вничью. Встреча, проходившая во Флоренции на стадионе «Артемио Франки», завершилась со счётом 3:3.
«Интер» в матче 25-го тура итальянской Серии А с «Фиорентиной» сыграл вничью. Встреча, проходившая во Флоренции на стадионе «Артемио Франки», завершилась со счётом 3:3.
Уже на первой минуте хозяева вышли вперёд. Защитник «Интера» Стефан де Врей срезал мяч в свои ворота. Ещё до перерыва гости огорчили соперника дважды. На 6-й минуте счёт сравнял Матас Весино, а на 40-й минуте отличился Маттео Политано. В начале второго тайма преимущество гостей увеличил Иван Перишич, реализовавший 11-метровый удар. На 74-й минуте Луис Муриэль сократил отставание в счёте до минимума. «Фиорентина» ушла от поражения уже на шестой добавленной минуте, когда полузащитник Жордан Верету реализовал пенальти.
После этой победы «Интер» набрал 47 очков и остался на третьей строчке в турнирной таблице Серии А. «Фиорентина» с 36 набранными очками занимает 9-е место.
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|Стефано Пиоли
|Лучано Спаллетти
|Стефан де Фрай
|1′
|Матиас Весино(Раджа Наингголан)
|6′
|Луис Муриэль
|74′
|Маттео Политано(Данило Д`Амброзио)
|40′
|Жордан Верету
|90+11′
|Иван Перишич
|52′
|1
|Альбан Лафон
87′
|1
|Самир Ханданович
|3
|Кристиано Бираги
|6
|Стефан де Фрай
|5
|Федерико Чеккерини
|33
|Данило Д`Амброзио
|31
|Витор Угу
|37
|Милан Шкриньяр
64′
|8
|Жерсон
|8
|Матиас Весино
|17
|Жордан Верету
|77
|Марсело Брозович
89′
|26
|Эдмилсон Фернандес
|10
|Лаутаро Мартинес
|25
|Федерико Кьеза
|44
|Иван Перишич
|2
|Венсан Лаурини
79′
|29
|Далберт
62′
|14
|Бриан Дабо
90+12′
|18
|Квадво Асамоа
|24
|Марко Бенасси
57′
|14
|Раджа Наингголан
57′89′
|10
|Марко Пьяца
|20
|Борха Валеро
|9
|Джованни Симеоне
58′
|16
|Маттео Политано
71′77′
|29
|Луис Муриэль
|87
|Антонио Кандрева
|2
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|14
|Удары (всего)
|8
|2
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|9
|Угловые
|6
|13
|Фолы
|16
|0
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Розарио Абиссо(Италия)