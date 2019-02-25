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01:11 (мск), источник: Чемпионат.com

«Фиорентина» на шестой добавленной минуте вырвала ничью в матче с «Интером»

«Интер» в матче 25-го тура итальянской Серии А с «Фиорентиной» сыграл вничью. Встреча, проходившая во Флоренции на стадионе «Артемио Франки», завершилась со счётом 3:3.

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Источник: Reuters

Уже на первой минуте хозяева вышли вперёд. Защитник «Интера» Стефан де Врей срезал мяч в свои ворота. Ещё до перерыва гости огорчили соперника дважды. На 6-й минуте счёт сравнял Матас Весино, а на 40-й минуте отличился Маттео Политано. В начале второго тайма преимущество гостей увеличил Иван Перишич, реализовавший 11-метровый удар. На 74-й минуте Луис Муриэль сократил отставание в счёте до минимума. «Фиорентина» ушла от поражения уже на шестой добавленной минуте, когда полузащитник Жордан Верету реализовал пенальти.

После этой победы «Интер» набрал 47 очков и остался на третьей строчке в турнирной таблице Серии А. «Фиорентина» с 36 набранными очками занимает 9-е место.

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Фиорентина
3:3
Первый тайм: 1:2
Интер
Футбол, Италия, Тур 2524.02.2019, 22:30 (МСК UTC+3)Artemio Franchi
Главные тренеры
Стефано ПиолиЛучано Спаллетти
Голы
Стефан де Фрай1′
Матиас Весино(Раджа Наингголан)6′
Луис Муриэль74′
Маттео Политано(Данило Д`Амброзио)40′
Жордан Верету90+11′
Иван Перишич52′
Составы команд
1Альбан Лафон
87′
1Самир Ханданович
3Кристиано Бираги
6Стефан де Фрай
5Федерико Чеккерини
33Данило Д`Амброзио
31Витор Угу
37Милан Шкриньяр
64′
8Жерсон
8Матиас Весино
17Жордан Верету
77Марсело Брозович
89′
26Эдмилсон Фернандес
10Лаутаро Мартинес
25Федерико Кьеза
44Иван Перишич
2Венсан Лаурини
79′
29Далберт
62′
14Бриан Дабо
90+12′
18Квадво Асамоа
24Марко Бенасси
57′
14Раджа Наингголан
57′89′
10Марко Пьяца
20Борха Валеро
9Джованни Симеоне
58′
16Маттео Политано
71′77′
29Луис Муриэль
87Антонио Кандрева
Статистика
2Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
14Удары (всего)8
2Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
9Угловые6
13Фолы16
0Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяРозарио Абиссо(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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