«Фиорентина» на шестой добавленной минуте вырвала ничью в матче с «Интером»

Уже на первой минуте хозяева вышли вперёд. Защитник «Интера» Стефан де Врей срезал мяч в свои ворота. Ещё до перерыва гости огорчили соперника дважды. На 6-й минуте счёт сравнял Матас Весино, а на 40-й минуте отличился Маттео Политано. В начале второго тайма преимущество гостей увеличил Иван Перишич, реализовавший 11-метровый удар. На 74-й минуте Луис Муриэль сократил отставание в счёте до минимума. «Фиорентина» ушла от поражения уже на шестой добавленной минуте, когда полузащитник Жордан Верету реализовал пенальти.