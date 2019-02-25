«Монако» победил «Лион», продлив серию без поражений в чемпионате Франции до четырех игр
ТАСС, 25 февраля. «Монако» одержал победу над «Лионом» со счетом 2:0 в домашнем матче 26-го тура чемпионата Франции по футболу.
ТАСС, 25 февраля. «Монако» одержал победу над «Лионом» со счетом 2:0 в домашнем матче 26-го тура чемпионата Франции по футболу.
Забитыми мячами отметились Желсон Мартинш (18-я минута) и Рони Лопеш (27). На 71-й минуте нападающий «Лиона» Мемфис Депай не реализовал пенальти. «Монако» не проигрывает в матчах чемпионата Франции на протяжении четырех игр (три победы, одна ничья).
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин появился на поле в стартовом составе и был заменен на 81-й минуте, не отметившись результативными действиями.
В турнирной таблице «Монако» занимает 16-е место, набрав 25 очков, «Лион» с 46 очками идет третьим.
В следующем туре «Монако» 2 марта в гостях сыграет с «Анже», «Лион» 3 марта примет «Тулузу».
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|Леонарду Жардим
|Брюно Женезьо
|Желсон Мартинш
|18′
|Рони Лопеш
|27′
|Мемфис Депай
|71′
|1
|Даниэль Субашич
|1
|Антони Лопеш
|19
|Джибриль Сидибе
52′
|14
|Лео Дюбуа
|2
|Фоде Балло-Туре
|5
|Джейсон Денайер
|25
|Камиль Глик
70′
|6
|Антониу Марселу
|32
|Бенуа Бадиашиле
|28
|Танги Ндомбеле
|7
|Рони Лопеш
|29
|Люка Тузар
|9
|Радамель Фалькао
90+3′
|9
|Мусса Дембеле
|15
|Адриэн Силва
|10
|Бертран Траоре
|44
|Сеск Фабрегас
|20
|Фернанду де Оливейра Марсал
12′
|29
|Желсон Мартинш
90′
|22
|Ферлан Менди
|11
|Карлос Винисиус
|8
|Уссем Ауар
81′
|17
|Александр Головин
81′
|27
|Максвел Гнали Корне
|4
|Жан-Эд Аолу
|7
|Мартен Террье
28′39′
|11
|Мемфис Депай
|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|11
|Удары (всего)
|9
|5
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|6
|21
|Фолы
|18
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Бенуа Мийо(Франция)