«Монако» победил «Лион», продлив серию без поражений в чемпионате Франции до четырех игр

Источник: AFP 2019

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Забитыми мячами отметились Желсон Мартинш (18-я минута) и Рони Лопеш (27). На 71-й минуте нападающий «Лиона» Мемфис Депай не реализовал пенальти. «Монако» не проигрывает в матчах чемпионата Франции на протяжении четырех игр (три победы, одна ничья).

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин появился на поле в стартовом составе и был заменен на 81-й минуте, не отметившись результативными действиями.

В турнирной таблице «Монако» занимает 16-е место, набрав 25 очков, «Лион» с 46 очками идет третьим.

В следующем туре «Монако» 2 марта в гостях сыграет с «Анже», «Лион» 3 марта примет «Тулузу».

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