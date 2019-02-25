Текущие события
Футбол. Зарубежный
24.02
Монако2
Лион0
Футбол. Зарубежный
24.02
Леванте1
Реал2
Футбол. Зарубежный
24.02
Фиорентина3
Интер3
Футбол. Зарубежный
24.02
Вальядолид0
Бетис2
Футбол. Зарубежный
24.02
Боруссия Д3
Байер2
Футбол. Зарубежный
24.02
Парма0
Наполи4
Футбол. Зарубежный
24.02
Ренн1
Марсель1
Футбол. Кубок России
24.02
Ростов1
Краснодар0
Футбол. Зарубежный
24.02
Атлетико2
Вильярреал0
Футбол. Зарубежный
24.02
Ганновер-960
Айнтрахт Ф3
Футбол. Зарубежный
24.02
Арсенал2
Саутгемптон0
Футбол. Зарубежный
24.02
Манчестер Юнайтед0
Ливерпуль0
Футбол. Зарубежный
24.02
Монпелье2
Реймс4
Футбол. Зарубежный
24.02
Нант1
Бордо0
Футбол. Зарубежный
24.02
Тулуза1
Кан1
Футбол. Зарубежный
24.02
Кьево0
Дженоа0
Футбол. Зарубежный
24.02
Болонья0
Ювентус1
Футбол. Зарубежный
24.02
Сассуоло1
СПАЛ1
Футбол. Зарубежный
24.02
Сампдория1
Кальяри0
Футбол. Зарубежный
24.02
Леганес1
Валенсия1
Все события
Фоторепортажи
9Год олимпийскому золоту Загитовой
8Медведева одержала победу на Кубке России
01:21 (мск), источник: ТАСС

«Монако» победил «Лион», продлив серию без поражений в чемпионате Франции до четырех игр

ТАСС, 25 февраля. «Монако» одержал победу над «Лионом» со счетом 2:0 в домашнем матче 26-го тура чемпионата Франции по футболу.

Наверх
Источник: AFP 2019
Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

Забитыми мячами отметились Желсон Мартинш (18-я минута) и Рони Лопеш (27). На 71-й минуте нападающий «Лиона» Мемфис Депай не реализовал пенальти. «Монако» не проигрывает в матчах чемпионата Франции на протяжении четырех игр (три победы, одна ничья).

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин появился на поле в стартовом составе и был заменен на 81-й минуте, не отметившись результативными действиями.

В турнирной таблице «Монако» занимает 16-е место, набрав 25 очков, «Лион» с 46 очками идет третьим.

В следующем туре «Монако» 2 марта в гостях сыграет с «Анже», «Лион» 3 марта примет «Тулузу».

Смотрите также: «Ман Сити» взял Кубок лиги и другие события выходных

11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий
Монако
2:0
Первый тайм: 2:0
Лион
Футбол, Франция, Тур 2624.02.2019, 23:00 (МСК UTC+3)Stade Louis II
Главные тренеры
Леонарду ЖардимБрюно Женезьо
Голы
Желсон Мартинш18′
Рони Лопеш27′
Нереализованные пенальти
Мемфис Депай71′
Составы команд
1Даниэль Субашич
1Антони Лопеш
19Джибриль Сидибе
52′
14Лео Дюбуа
2Фоде Балло-Туре
5Джейсон Денайер
25Камиль Глик
70′
6Антониу Марселу
32Бенуа Бадиашиле
28Танги Ндомбеле
7Рони Лопеш
29Люка Тузар
9Радамель Фалькао
90+3′
9Мусса Дембеле
15Адриэн Силва
10Бертран Траоре
44Сеск Фабрегас
20Фернанду де Оливейра Марсал
12′
29Желсон Мартинш
90′
22Ферлан Менди
11Карлос Винисиус
8Уссем Ауар
81′
17Александр Головин
81′
27Максвел Гнали Корне
4Жан-Эд Аолу
7Мартен Террье
28′39′
11Мемфис Депай
Статистика
3Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
11Удары (всего)9
5Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
3Угловые6
21Фолы18
2Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяБенуа Мийо(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Лион
НовостиМатчиСоставСтатистика
Монако
НовостиМатчиСоставСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Медведеву это уже не довело до добра, и Загитова рискует стать следующей
"Не скажу, что кто-то обижал, но косые взгляды иногда на себе ощущала"
Попов забил роскошный гол и вывел «Ростов» в полуфинал Кубка
План Вяльбе на ЧМ выполнен на две трети: что мешает побеждать?
Плей-офф КХЛ стартует в понедельник четырьмя матчами
«Манчестер Сити» в шестой раз выиграл Кубок английской лиги
Александр Овечкин прервал голевую серию из пяти матчей в НХЛ
«Реал» победил в матче Примеры благодаря двум голам с пенальти
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь