Тренер и вратарь «Челси» объяснили недопониманием эпизод в финале Кубка английской лиги

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Финальный матч Кубка лиги прошел в воскресенье на стадионе «Уэмбли». Основное и дополнительное время закончилось со счетом 0:0, в серии пенальти победил «Манчестер Сити» — 4:3. В конце дополнительного времени Сарри решил заменить Аррисабалагу на запасного голкипера Вилли Кабальеро, который подошел к боковой линии и был готов выйти на поле. Однако Аррисабалага отказался покидать поле, после этого Сарри швырнул на землю бутылку с водой и покинул тренерскую скамейку, но вскоре вернулся.

«Это было недопонимание, — сказал Сарри. Я понял, что у него возникли судороги, и не хотел, чтобы голкипер выходил на серию пенальти в таком состоянии. Полностью ситуация стала ясна только через несколько минут, когда на скамью запасных вернулись врачи. Я собирался выпустить на поле Кабальеро, а Кепа только хотел дать мне знать, что с ним все в порядке, поэтому вся ситуация стала следствием недопонимания».

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Итальянский специалист отметил, что «Кепа был прав, даже несмотря на неправильное поведение». «Он был прав с точки зрения психологии и был готов к серии пенальти. Я же смог оценить ситуацию в целом, только когда к нам вернулись выходившие на поле врачи. Я был серьезно разозлен», — признался Сарри.

«Я хотел поговорить с ним, поскольку он должен осознавать, что недопонимание может привести к проблемам, особенно в отношениях с прессой. Поэтому я должен объяснить ситуацию Кепе, однако каких-либо других проблем здесь нет», — добавил тренер «Челси».

Сарри отметил, что доволен игрой своей команды в финале Кубка лиги. «Вы видели матч и должны понимать, что игроки сегодня сыграли в точности так, как мы готовились к нему, мы выполнили план на игру. Мы ничего не позволили создать “Манчестер Сити”, который очень опасен в атаке и обычно забивает много голов. Я доволен командой и увидел сегодня на поле то, к чему мы готовились вчера», — сказал он.

Аррисабалага «не шел против Сарри»

Испанский голкипер в своем Twitter также заявил, что эпизод стал следствием недопонимания. «Прежде всего, я должен сказать, что это было неправильно понято, — отметил вратарь. — Я ни в коем случае не собирался ослушаться тренера или что-то в этом роде. Ко мне дважды подходили медики, и тренер думал, что я не в состоянии продолжать игру, прошли две-три минуты, когда все были растеряны, пока медики не добрались до скамьи запасных и не объяснили все хорошо».

«Это не имело отношения к проблемам, которые у меня были на этой неделе, с подколенным сухожилием. И это было неправильно понято. Потому что тренер думал, что я не смогу продолжать играть, а я пытался сказать, что я в порядке», — добавил голкипер.