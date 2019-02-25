«Барселона» может остаться без Суареса в «эль класико»
Нападающий «Барселоны» Луис Суарес
Нападающий «Барселоны» Луис Суарес
По информации источника, степень серьезности повреждения пока неизвестна.
Напомним, в текущем сезоне 32-летний уругвайский форвард провел 34 матча в составе каталонцев, отличился 17 голами и отдал 8 голевых передач.
«Барселона» проведет ответный матч против «Реала» 27 февраля в ½ финала Кубка Испании, а также команды встретятся 2 марта в рамках чемпионата Испании.
Источник: Football Espana