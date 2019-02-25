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11:54 (мск), источник: Матч ТВ

«Барселона» может остаться без Суареса в «эль класико»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес из-за проблем с коленом может пропустить встречу с «Реалом».

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Источник: Reuters

По информации источника, степень серьезности повреждения пока неизвестна.

Напомним, в текущем сезоне 32-летний уругвайский форвард провел 34 матча в составе каталонцев, отличился 17 голами и отдал 8 голевых передач.

«Барселона» проведет ответный матч против «Реала» 27 февраля в ½ финала Кубка Испании, а также команды встретятся 2 марта в рамках чемпионата Испании.

Источник: Football Espana

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