Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
РБ Лейпциг
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
23:00
Жирона
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
24.02
Вальядолид0
Бетис2
Футбол. Зарубежный
24.02
Фиорентина3
Интер3
Футбол. Зарубежный
24.02
Леванте1
Реал2
Футбол. Зарубежный
24.02
Монако2
Лион0
Все события
Фоторепортажи
9Российские баскетболисты добыли путевку на Кубок мира
15Виктория Лопырева: лицо российского футбола
14:24 (мск), источник: Газета.Ру

Сразу два легендарных игрока покинут «Баварию» летом

Мюнхенскую «Баварию» покинут полузащитники Арьен Роббен и Франк Рибери, сообщает Sport1.

Наверх
Источник: Reuters

Игроки смогут попрощаться с командой в торжественной обстановке. В честь опытных хавбеков будет организован прощальный матч.

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

При этом велика вероятность, что мероприятие пройдет после завершения их карьеры, поскольку летом у клуба не будет для этого подходящего времени.

Информацию подтвердил президент «Баварии» Ули Хенесс.

«Мы устроим им прощальный матч. Такие игроки должны уходить через главный вход» — заявил глава клуба.

Рибери выступает за мюнхенцев с 2007 года, Роббен — с 2009. За это время француз стал обладателем 22 трофеев, голландец — 19.

Бавария
НовостиМатчиСоставСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Назван лидер на выборах в Молдавии после обработки 95% протоколов
Стала известна основная причина смерти российских мужчин
«Барселона» рискует остаться без Суареса в «эль класико»
Следуя за мечтой. Как фигуристы приходят к Тутберидзе (фото)
Никитину и Третьякова не пустили на ОИ, а они выиграли КМ
Вопреки всему. Год со дня победы российских хоккеистов на ОИ
Экономика «Спартака»: сколько клуб заработал на чемпионстве
На Востоке будет самый непредсказуемый плей-офф Кубка Гагарина
Россиянин завоевал олимпийскую лицензию в стрельбе из винтовки
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь