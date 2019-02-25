Сразу два легендарных игрока покинут «Баварию» летом
Мюнхенскую «Баварию» покинут полузащитники Арьен Роббен и Франк Рибери, сообщает Sport1.
Мюнхенскую «Баварию» покинут полузащитники Арьен Роббен и Франк Рибери, сообщает Sport1.
Игроки смогут попрощаться с командой в торжественной обстановке. В честь опытных хавбеков будет организован прощальный матч.
При этом велика вероятность, что мероприятие пройдет после завершения их карьеры, поскольку летом у клуба не будет для этого подходящего времени.
Информацию подтвердил президент «Баварии» Ули Хенесс.
«Мы устроим им прощальный матч. Такие игроки должны уходить через главный вход» — заявил глава клуба.
Рибери выступает за мюнхенцев с 2007 года, Роббен — с 2009. За это время француз стал обладателем 22 трофеев, голландец — 19.