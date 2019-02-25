Сразу два легендарных игрока покинут «Баварию» летом

Источник: Reuters

Игроки смогут попрощаться с командой в торжественной обстановке. В честь опытных хавбеков будет организован прощальный матч.

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При этом велика вероятность, что мероприятие пройдет после завершения их карьеры, поскольку летом у клуба не будет для этого подходящего времени.

Информацию подтвердил президент «Баварии» Ули Хенесс.

«Мы устроим им прощальный матч. Такие игроки должны уходить через главный вход» — заявил глава клуба.