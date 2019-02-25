«Барселона» продлит контракт с Альбой в ближайшее время

Источник: Reuters

По информации источника, в ходе длительных переговоров сторонам удалось уладить все проблемы для подписания нового соглашения, которое будет рассчитано до 2024 года.

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Альба заявлял, что не намерен покидать «Барселону» и хочет завершить карьеру в каталонском клубе.

Не исключен вариант, что об обновлении контракта будет объявлено 25 февраля.

Альба выступает за «Барселону» с 2012 года. В нынешнем сезоне испанской Примеры 29-летний защитник забил 1 мяч и отдал 7 результативных передач в 24 матчах. «Барселона», набрав 57 очков в 25 турах, возглавляет турнирную таблицу первенства.