Матч между «Нантом» и ПСЖ перенесен

Причиной переноса игры стала нестабильная политическая ситуация во Франции. В эти дни ожидаются уличные протесты активистов движения «желтых жилетов». Местные сласти во главе с полицией обеспокоены тем, что не удастся обеспечить должный уровень безопасности матча.