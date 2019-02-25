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14:36 (мск), источник: Газета.Ру

Матч между «Нантом» и ПСЖ перенесен

Профессиональная футбольная лига Франции заявила о переносе матча 28-го тура лиги 1 между «Нантом» и «ПСЖ», передает официальный сайт «Нанта».

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Источник: AFP 2019

Встреча должна была состояться в выходные 9—10 марта.

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Причиной переноса игры стала нестабильная политическая ситуация во Франции. В эти дни ожидаются уличные протесты активистов движения «желтых жилетов». Местные сласти во главе с полицией обеспокоены тем, что не удастся обеспечить должный уровень безопасности матча.

Новая дата проведения встречи пока не названа.

Ранее «Нант» был оштрафован за акцию в память о погибшем футболисте Сале.

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