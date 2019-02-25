Матч между «Нантом» и ПСЖ перенесен
Профессиональная футбольная лига Франции заявила о переносе матча 28-го тура лиги 1 между «Нантом» и «ПСЖ», передает официальный сайт «Нанта».
Профессиональная футбольная лига Франции заявила о переносе матча 28-го тура лиги 1 между «Нантом» и «ПСЖ», передает официальный сайт «Нанта».
Встреча должна была состояться в выходные
Причиной переноса игры стала нестабильная политическая ситуация во Франции. В эти дни ожидаются уличные протесты активистов движения «желтых жилетов». Местные сласти во главе с полицией обеспокоены тем, что не удастся обеспечить должный уровень безопасности матча.
Новая дата проведения встречи пока не названа.
Ранее «Нант» был оштрафован за акцию в память о погибшем футболисте Сале.