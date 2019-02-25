Экс-хавбек «Астаны» Каньяс сбежал из Беларуси и вернулся в Казахстан. Поможет ли он «Иртышу»?

После «Астаны» в карьере Каньяса наступил период нестабильности: он часто менял команды и по сути уже не являлся ключевой фигурой на поле, как это было в столичном клубе.
Играя в «Астане», колумбиец хотел сменить команду и жить в стране c более комфортным климатом. Кипрский АПОЭЛ оказался едва ли не идеальным вариантом. Хавбек помог клубу взять очередное «золото», но выкупать его контракт не захотели.
Рохер вернулся на полгода в Казахстан, где взял историческую бронзу с «Ордабасы», но при этом смотрелся уже не столь эффективно, как это было в «Астане».
Прошлой зимой Каньяс подписал контракт с солигорским «Шахтером». Тут же ворвался в основной состав и был игроком старта, как при Мареке Зубе (потом работал в «Тоболе»), так и при Сергее Ташуеве. Все было хорошо до августа, а потом вдруг сбылся прогноз белорусского комментатора Николая Ходасевича, который был уверен, что игрок сбежит из клуба при первой же возможности.
Стоит отметить, что в августе у Каньяса умер отец, он полетел на родину, но так и не вернулся в Беларусь. Ташуев негодовал, отмечая, что игрок подвел команду.
По оценкам белорусской прессы, Каньяс не оправдал надежд, а его физическое состояние выглядело неидеальным. К слову, такое же впечатление он произвел в «Ордабасы». Колумбиец уже не отличался прежней продуктивностью, самым ярким результативным действием в «Шахтере» для Рохера стал голевой пас в игре с «Лучом». Примечательно, что на его фоне гораздо лучше смотрелся даже Юлиус Сзоке — еще один бывший игрок карагандинского «Шахтера».
Переход Каньяса в «Иртыш» уже обрамлен скандалом, поскольку «Шахтер» по-прежнему требует компенсацию за игрока. Павлодарскому клубу изначально пришлось удалить новость о трансфере полузащитника. Однако 22 февраля «Иртыш» вновь объявил о подписании контракта с 28-летним футболистом.
Традиционно при Димитаре Димитрове игроки выглядят дисциплинированно, причем это касается даже легионеров из Африки и Южной Америки. Потенциально связка Каньяс с Асланом Дарабаевым выглядит монолитно, при условии если оба полузащитника выйдут хотя бы примерно тот уровень, что они демонстрировали в «Астане» и «Кайрате» соответственно. К слову, Дарабаев в отношении Рохера сказал следующее: «Каньяс нам поможет. Кто его не видел, пусть придут и посмотрят».