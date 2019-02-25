Ройс вернулся к тренировкам после травмы

Источник: РИА "Новости"

Полузащитник получил травму 5 февраля в матче 1/8 финала Кубка Германии с бременским «Вердером» и был заменен после первого тайма.

Как отмечает агентство Франс Пресс, ожидается, что 29-летний Ройс будет включен в заявку «Боруссии» на выездную игру 24-го тура бундеслиги с «Аугсбургом», которая пройдет в пятницу.