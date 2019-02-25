Ройс вернулся к тренировкам после травмы
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Капитан дортмундской «Боруссии» Марко Ройс в понедельник возобновил тренировки после травмы бедра, сообщается на странице немецкого футбольного клуба в Twitter.
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Капитан дортмундской «Боруссии» Марко Ройс в понедельник возобновил тренировки после травмы бедра, сообщается на странице немецкого футбольного клуба в Twitter.
Полузащитник получил травму 5 февраля в матче 1/8 финала Кубка Германии с бременским «Вердером» и был заменен после первого тайма.
Как отмечает агентство Франс Пресс, ожидается, что 29-летний Ройс будет включен в заявку «Боруссии» на выездную игру 24-го тура бундеслиги с «Аугсбургом», которая пройдет в пятницу.
В текущем сезоне Ройс провел в составе «Боруссии» 27 игр и забил 17 мячей. После 23 туров дортмундский клуб лидирует в чемпионате Германии, имея в активе 54 очка и на три балла опережая ближайшего преследователя — мюнхенскую «Баварию».